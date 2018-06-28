На пороге открытий: Башкирия наметила маршрут развития внутреннего туризма

- Если сейчас предложить среднестатистическому жителю Башкирии проехаться по республике и отдохнуть, скорее всего, многие скажут: «Зачем? А что я там увижу?». Хотя на самом деле никогда не был ни в Каповой пещере, ни в районе Банного озера. Я уже не говорю, про аксаковские или цветаевские места. Над этим нужно работать, - рассуждает Вячеслав Африкович. - Огромный потенциал есть и в самой республике, и в соседних регионах. А вот здесь и возникает самая главная проблема: информация получена, кадры подготовлены, а инфраструктуры на местах нет. Даже если поехать в сторону озера Асылыкуль, хорошего места для остановки и ночевки уровня три звезды нет. Есть у нас замечательные места в Миякинском районе, которые можно посмотреть, но там тоже нет инфраструктуры: гостиницы, ресторана.