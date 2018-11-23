В Уфе суд над активистом «Башкорт» затянулся на 12 часов из-за поисков переводчика

Напомним, сход жителей в Баймаке произошел после конфликта и массовой драки с чеченцами, случившимися в поселке Темясово 30 сентября текущего года. В ряде СМИ звучали комментарии о том, что конфликт носил межнациональный характер, однако проверка МВД не нашла этому подтверждения. По сообщению МВД по Башкирии, проверка показала, что первоначально там имел место бытовой конфликт между чеченцами и местными жителями - башкирами. По одной из версий, чеченцы неуважительно повели себя в отношении девушки, которая обратилась за поддержкой к местным мужчинам. В финале истории чеченцы, участвовавшие в конфликте, уехали из Башкирии совсем.