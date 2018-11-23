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В Уфе суд над активистом «Башкорт» затянулся на 12 часов из-за поисков переводчика

23 ноября 2018, 05:26
Фото: БОО "Башкорт" / Социальная сеть "ВКонтакте".
В итоге Фаиля Алчнова оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.

Накануне, 22 ноября, в Кировском районном суде Уфы завершилось рассмотрение дела о несанкционированном сходе в Баймаке. Обвинение в организации этого мероприятия было предъявлено руководителю БОО «Башкорт» Фаилю Алчинову. По итогам рассмотрения дела за повторное нарушение правил проведения митинга Алчинов был оштрафован на 150 тысяч рублей.

Напомним, сход жителей в Баймаке произошел после конфликта и массовой драки с чеченцами, случившимися в поселке Темясово 30 сентября текущего года. В ряде СМИ звучали комментарии о том, что конфликт носил межнациональный характер, однако проверка МВД не нашла этому подтверждения. По сообщению МВД по Башкирии, проверка показала, что первоначально там имел место бытовой конфликт между чеченцами и местными жителями - башкирами. По одной из версий, чеченцы неуважительно повели себя в отношении девушки, которая обратилась за поддержкой к местным мужчинам. В финале истории чеченцы, участвовавшие в конфликте, уехали из Башкирии совсем.

Процесс по делу против Фаиля Алчинова несколько раз откладывался. Его подробности описали в своих сообщениях активисты БОО «Башкорт» в своем сообществе в соцсетях. По их словам, заминка возникла во многом из-за того, что судья решил заменить переводчика, который помогал общаться с подсудимым, пожелавшим давать показания на родном языке. Переводчик, предоставленный первоначально, по неизвестным причинам искажал переводимый текст и неправильно трактовал юридические термины. Пришлось искать ему достойную замену.

Как заявили представители БОО «Башкорт», они намерены обжаловать решение суда о наложенном на Фаиля Алчинова штрафе в 150 тысяч рублей. Среди соратников Алчинова может быть объявлен сбор средств на оплату штрафа.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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