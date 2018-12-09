Рустэма Хамитова и Александра Сидякина вывели из руководства «Единой России»

В то же время в Генеральный совет «Единой России» ввели заместителя генерального директора по инвестиционному развитию АО «Белебеевский молочный комбинат», депутата Госсобрания Башкирии Тимура Гильмиярова, сообщили в пресс-службе республиканского отделения партии. В этом году Тимур Гильмияров занял первое место в проекте «ПолитСтартап» по Башкирии.