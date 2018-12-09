Рустэма Хамитова и Александра Сидякина вывели из руководства «Единой России»

В Высшем совете и Генеральном совете партии «Единая Россия» произведена массовая ротация, сообщается на официальном сайте партии. За эти изменения проголосовали делегаты 18 съезда «Единой России», который завершился в Москве 8 декабря.
Из действующего состава Высшего совета «Единой России» выведено 15 человек, 14 введено. Ротация составила 16%. В числе выведенных из Высшего совета и экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов.
По итогам закрытого голосования делегаты вывели из действующего состава Генерального совета партии 68 человек, ввели – 72. Ротация составила 40%. В том числе из состава Генерального совета был выведен руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.
В то же время в Генеральный совет «Единой России» ввели заместителя генерального директора по инвестиционному развитию АО «Белебеевский молочный комбинат», депутата Госсобрания Башкирии Тимура Гильмиярова, сообщили в пресс-службе республиканского отделения партии. В этом году Тимур Гильмияров занял первое место в проекте «ПолитСтартап» по Башкирии.