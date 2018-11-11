Месяц у власти: Чем отличаются и чем похожи Хабиров и Хамитов

Сегодня, 11 ноября, исполняется ровно месяц с того дня, как к руководству Башкирией приступил Радий Хабиров. Медиакорсеть решила сравнить, что сделал и сказал новый глава региона в первый месяц своей работы, с тем, что происходило в первый месяц руководства республикой Рустэмом Хамитовым 8 лет назад.

Триада лозунгов

Краткие тезисы, которыми будут руководствоваться главы Башкирии, конечно же, отличаются. Рустэм Хамитов руководствовался задачами, которые ему надо решать в первую очередь, за что в среде журналистов аббревиатуру, состоящую из первых букв его имени, отчества и фамилии (РЗХ), расшифровывали так: Работа, Зарплата, Хата. Так оно и вышло: Рустэм Хамитов поставил в качестве приоритетных задач создание новых рабочих мест, повышение уровня зарплат и обеспечение жильем граждан.

Радий Хабиров о своей триаде принципов высказался так:

- Нашу работу предлагаю строить на основе открытости, законности и эффективности каждого из нас на своём рабочем месте.

Что схожего

Мы проанализировали сообщения агентства «Башинформ» и пресс-службы главы Башкирии в период с 19 июля по 18 августа 2010 года и с 11 октября по 10 ноября 2018 года. И нашли кое-что схожее. Это, вероятнее всего, связано с самим характером публичной власти и нерешенностью ряда общих проблем.

Школьные автобусы

Уже в первый день своего правления Рустэм Хамитов дал поручение министру финансов подготовить предложения по выделению финансовых средств из республиканского бюджета на закупку и поставку школьных автобусов.

«С 2006 по 2009 годы за счет средств федерального и республиканского бюджетов поступило 516 автобусов. Вместе с тем на сегодняшний день школьные автобусы необходимы более 70 общеобразовательным учреждениям» - цитата из сообщения «Башинформа» летом 2010 года.

Радий Хабиров также столкнулся с подобной проблемой. В ходе своей поездки в Абзелиловский район 27 октября в селе Кусимовского рудника он пообщался с водителем школьного автобуса, который ему рассказал, что один из двух автобусов срочно нуждается в замене – ему уже 10 лет, и свой ресурс он давно исчерпал. Радий Хабиров дал поручение главе района до конца года приобрести новый автобус для сельской школы.

Работа для людей

Заявление любого руководителя региона о том, что он работает на свои личные интересы – такое, разумеется, представить себе просто невозможно. Поэтому и тот, и другой глава Башкирии начинали с похожих слов о своей миссии.

- Всю свою энергию, опыт, знания я направлю на дальнейшее развитие Республики Башкортостан и улучшение жизни наших граждан, - сказал Радий Хабиров 13 октября 2018 года.

- С того момента, как я возглавил республику, в определенной степени перестал принадлежать сам себе, все мои мысли и дела теперь напрямую связаны с четырехмиллионным населением Башкортостана, и я сделаю все необходимое, чтобы ситуация у нас максимально изменилась к лучшему, - заявил Рустэм Хамитов 26 июля 2008 года.

Открытость власти, изменение отношения чиновников к людям

Здесь тоже можно наблюдать похожие заявления, но только каждый лидер пользовался разным инструментарием - скорее всего, просто из-за изменения технологий.

Все помнят, как вслед за Рустэмом Хамитовым стали открывать свои блоги в ЖЖ министры и другие чиновники. Личный блог Хамитова в 2010 году вообще пользовался бешеной популярностью.

Нечто похожее мы наблюдаем и сейчас, только теперь речь идет об общении лидера респулики в соцсетях.

Напомним, блог Рустэма Хамитова перестал активно им использоваться уже в течение первого года его правления. Посмотрим, что будет с общением через соцсети за год руководства Радием Хабировым.

– Мы должны быть партнёрами нашим жителям. Мы должны быть предельно открыты людям и должны их слышать, – подчеркнул Радий Хабиров, открывая семинар-совещание с главами администраций городов и районов 1 ноября 2018 года.

— Пора уже давно понять, что не народ должен работать для власти, а власть для народа, — сказал Рустэм Хамитов в телепрограмме «Час президента» 18 августа 2010 года. – Поэтому в отношении тех чиновников, которые не оправдывают оказанного им доверия, будут приниматься самые серьезные меры.

- У нас в республике не должно быть никакого байства, - сказал Радий Хабиров на встрече с сотрудниками администраций Уфы и Уфимского района не далее как 8 ноября 2018 года.

11 сентября 2010 годаи Рустэм Хамитов также требовал искоренить все «байские замашки»:

- С такими нарушениями мы будем бороться беспощадно.

Дефицит бюджета

Свой первый бюджет республики Рустэм Хамитов сформировал на 2011 год, дефицит бюджета тогда составил 15,3 млрд руб.

Радий Хабиров направил в парламент на утверждение бюджет региона на 2019 год, тут дефицит побольше - 20 млрд руб.

Власть должна создавать условия для бизнеса

Снова похожие посылы к бизнесу, давайте сравним.

– Мы будем делать всё для того, чтобы бизнес развивался, ведь это – рабочие места, заработная плата людей. Наша задача как государственных органов власти и моя личная задача – создавать для этого благоприятные условия, - сказал Рустэм Хамитов на встрече с руководителями предприятий 13 августа 2010 года.

- Предприниматели создают рабочие места, строят, основательно ко всему относятся, помогают людям, деревне. Мы вас обязательно будем поддерживать. А тех, кто будет мешать работающим людям, будем устранять, – сказал Радий Хабиров во время поездки в Абзелиловский район 27 октября 2018 года.

Безопасность – наше всё

23 октября 2018 года Радий Хабиров поручил министерству образования республики провести тщательную проверку мер безопасности в подведомственных учреждениях, их оснащённости системами защиты и 15 января доложить ему о результатах.

- Также прошу совместно с органами местного самоуправления подготовить списки семей с детьми, в которых зарегистрировано огнестрельное, травматическое и прочее оружие, - сказал Радий Хабиров.

23 июля 2010 года Рустэм Хамитов тоже проводил совещание с правоохранительными органами и отметил, что Башкортостан является промышленно развитым регионом, на территории которого расположено много потенциально опасных объектов, в частности, гидротехнических сооружений.

– Не должно быть ослабленного внимания к режиму охраны этих объектов. От нас зависит безопасность населения. Осознавая это, необходимо принять все меры по защите жителей республики и производственных объектов от возможных преступных посягательств, – заявил Рустэм Хамитов.

Он поручил руководителям правоохранительных органов провести обследование всех объектов промышленности и жизнеобеспечения на предмет их безопасного функционирования.

Обманутые дольщики

Как ни старался Рустэм Хамитов системно решить проблему обманутых дольщиков, она осталась, и теперь уже Радий Хабиров имеет возможность доказать, что способен исправить ситуацию.

9 августа 2010 года Рустэм Хамитов поручил решить проблему обманутых дольщиков. Он обозначил 2012 год как крайний срок исполнения распоряжения.

Участники совещания в правительстве 24 октября 2018 года также обсуждали ситуацию с проблемными стройками, возможные варианты восстановления прав дольщиков. Радий Хабиров поручил в течение ближайших двух недель представить актуализированный план-график работ по каждому объекту, а через полтора месяца – утвердить финансовые схемы.

Руководитель региона отметил, что правоохранительные органы также должны подключиться к этому процессу и изучить законность действий застройщиков. Врио Главы региона подчеркнул, что будет держать ситуацию на личном контроле.

Чем отличаются

Поскольку мы анализируем только первый месяц работы, то здесь отличия налицо – в более жесткой риторике и показательных кадровых решениях нового руководителя региона.

На первом оперативном совещании правительства, 15 октября текущего года, Радий Хабиров жестко поставил задачу избавить Уфу от нелегальных перевозчиков и доложить ему о ситуации 1 декабря, а также предложил министру здравоохранения Анвару Бакирову перейти на преподавательскую должность.

На второй оперативке, 22 октября, он потребовал навести порядок в ГУП «Башавтотранс» и в МУП ИСК, директор «Башавтотранса» в тот же день покинул свою должность.

На третьем совещании, 29 октября, Радий Хабиров потребовал остановить хищническую добычу природного камня в республике.

На четвертом совещании, 6 ноября, всплыла история с отправлением в отпуск без содержания учителей в Баймакском районе на время каникул и с непорядком в Уфе при выполнении договоров комплексной застройки территорий. И всегда Радий Хабиров достаточно жестко вел совещания.

Можно вспомнить, например, его слова на одном из совещаний, когда он намекнул руководителям, отвечающим за безопасность на дорогах:

- Говоря о руководителях-офицерах: если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется.

Впрочем и здесь можно усмотреть небольшое сходство между прежним и нынешним руковолителями Башкирии. Сравните, например, заявление Рустэма Хамитова от 6 августа 2010 года, когда он фактически представлял свою новую команду в правительстве

- Это моя команда, — заявил тогда о новом кабинете министров республики Рустэм Хамитов.- Но, если я узнаю, что кто-то из них будет проповедовать иные, отличные от моего взгляда, методы работы, провоцировать конфликты, от таких людей я буду немедленно, за секунду избавляться.

Хабиров посетил в 6 раз больше районов республики

За первый месяц своей работы Рустэм Хамитов совершил рабочую поездку только в один район - в Чишминский. По крайней мере мы не нашли упоминаний о других поездках в районы в официальных источниках.

Радий Хабиров за месяц успел побывать в шести районах: Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллинском, Мечетлинском, Дуванском и Салаватском районах.

Вместо выводов

Разумеется, делать скоропалительные выводы только по одному месяцу работы на посту главы региона рано. Пока сложно предсказать, как дальше развернется борьба с теневым бизнесом в сфере перевозок или разработки камня, как повернется ситуация с обманутыми дольщиками. Насколько посыл главы Башкирии сделать власть более человечной будет услышан и воспринят на местах.

У всех нас есть прекрасная возможность не просто понаблюдать за всем происходящим в республике, но и активно повлиять на то, чтобы обещания руководства не остались словами, а были реализованы. На этом и завершим наш небольшой анализ.