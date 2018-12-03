Врач-неонатолог Файруза Латыпова: У нас детские диагнозы на странице не умещаются

- Дело в том, что в стандартах медицинских услуг абилитации нет. Концепцию развития ранней помощи вроде как приняли, Дмитрий Медведев её подписал в 2016 году. Но, согласно документам, ответственность за это лежит на Министерстве труда, а должно быть в ведении Минздрава. Первую помощь ребенок должен получать в первые 200 дней после рождения. Мультидисциплинарных команд и комплексного подхода в обычных больницах пока нет. Да, научились выхаживать детей, родившихся меньше килограмма, но дальше никто ничего не делает, а ведь их нужно обучать базовым навыкам.