Врач-неонатолог Файруза Латыпова: У нас детские диагнозы на странице не умещаются

Медиакорсеть продолжает рассказывать о непростом, но таком важном деле - медицине - в рамках проекта «Профессия - врач». Сегодня героем материала стал человек, спасший сотни непростых детских судеб - основатель и директор центра абилитации в Уфе, многодетная мама и педагог медуниверситета.
В расписании врача-неонатолога и доцента Файрузы Латыповой свободных окон нет: утром - встреча с министром по поводу раннего развития малышей, потом - конкурс на грант, дальше - лекция в университете, затем - работа с пациентами в центре абилитации*, а вечером дома ждут три пары любимых глаз - свои собственные дети. И всё надо успеть.
- Почему вы решили именно открыть свое дело, в больницах нет возможности заниматься абилитацией детей?
- Дело в том, что в стандартах медицинских услуг абилитации нет. Концепцию развития ранней помощи вроде как приняли, Дмитрий Медведев её подписал в 2016 году. Но, согласно документам, ответственность за это лежит на Министерстве труда, а должно быть в ведении Минздрава. Первую помощь ребенок должен получать в первые 200 дней после рождения. Мультидисциплинарных команд и комплексного подхода в обычных больницах пока нет. Да, научились выхаживать детей, родившихся меньше килограмма, но дальше никто ничего не делает, а ведь их нужно обучать базовым навыкам.
- И эту программу нужно внедрить в государственные поликлиники и больницы?
- Да, мы этим и занимаемся в настоящий момент, но всё упирается в деньги.
- Сколько у вас воспитанников в настоящий момент?
- За это время у нас занимались более 300 детей, из них 130 - за счет грантовых средств. Мы не можем сказать, что кардинально снизили инвалидность. У нас по-прежнему детские диагнозы на одной странице не умещаются. Но малыши уходят от нас, получив важные навыки, и многим удаётся избежать инвалидности.
- Как проходит ваш день?
- У нас здесь не только центр абилитации, но и институт абилитации для обучения специалистов и благотворительный фонд. Кроме того, я читаю лекции в Башгосмедуниверситете. И маленьких пациентов принимаю сама. Так что не жалуюсь - работы хватает. Честно говоря, у меня дел очень много, но я только рада: лишь бы были результаты.
- Почему вы выбрали профессию врача?
- Когда я была маленькой, у меня умерла средняя сестра… И я тогда решила, что стану врачом и сделаю всё, чтобы дети не умирали. Спустя много лет у меня родилась дочка, и были определенные проблемы. В общем-то я никогда здоровых детей не видела. Теперь я точно знаю, что помочь можно, но начинать активные действия нужно рано, с рождения малыша.
- Можете рассказать самый запоминающийся случай из вашей врачебной практики?
- У нас была девочка, которая родилась с весом 750 грамм. Ей, такой малышке, сделали пять операций, она шесть месяцев провела в больнице. В этом году ей исполнилось четыре года, она здорова, развивается согласно возрасту. Раньше такое казалось невозможным, но, как мы видим, отдавая ребенку много сил и любви, можно творить чудеса.
- Какой совет вы можете дать родителям особенных детей?
- Самое главное - это вера родителей в своего ребенка. Любовь родителей, повторюсь, может творить чудеса. У нас взрослые обычно жалеют себя, не ребенка. Нужно помнить: когда мы просим у Бога изменить какой-то плохой момент, ничего не выйдет, потому что ситуации нам дана, чтобы изменить себя.
- А что главное для вас?
- Когда ты помогаешь другим, ты помогаешь себе. Всё возвращается - добро и зло. Поэтому нужно делать больше хорошего, тогда и мир станет лучше. Счастье - это, когда ты помогаешь людям и видишь результат: здоровых малышей.
*Абилитация - это лечебные и/или социальные мероприятия по отношению к инвалидам, направленные на адаптацию их к жизни.
Справка.
Файруза Мунаваровна Латыпова - создатель и медицинский директор центра абилитации «Любимый малыш», врач-неонатолог высшей категории, педиатр, кандидат медицинских наук, директор благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Особенные дети».
В 1996 году окончила педиатрический факультет БГМУ, 1996-1997 годы проходила интернатуру по неонатологии на кафедре неонатологии БГМУ
С 1998 по 2016 год работала неонатологом отделения хирургии новорожденных и детей раннего возраста в РДКБ.
В 2014 году защитила кандидатскую диссертации КГМУ (Казань) по теме «Особенности роста и развития детей с атрезией пищевода».