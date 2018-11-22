Рок-звезда башкирской хирургии: знакомьтесь, Роман Зарудий

-Я не могу сказать, где я буду через десять лет, что я буду такое. Но знаю, кем я был: я хирург-стоматолог, который ни о чем не жалеет. А еще я отец, муж, сын, барабанщик. У меня была такая история: мы тонули на яхте и у меня было время подумать. Достойно ли я жил, правильно поступал? И понял, что да, я все делал правильно и ни о чем не жалею.