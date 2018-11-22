Рок-звезда башкирской хирургии: знакомьтесь, Роман Зарудий

Впервые увидев Романа Феликсовича в кабинете, невольно думаешь: «Я точно в больнице? Может это все же гримерка рокера?». Стильные цветные татуировки, свободные жесты: где-то в параллельной вселенной (забегая вперед, уточню: и в этой тоже) он собирает толпы слушателей вокруг своей человеческой харизмы. Но нет, одно движение – поправляет очки на переносице – и становится ясно: все серьезно.
А уж когда вспоминаешь фамилию медика – вообще все встает на свои места: отец Романа - профессор кафедры фармакологии № 1 Башгосмедуниверситета, человек, выучивший не одно поколение врачей – доктор медицинских наук Феликс Зарудий.
- Сколько вы в профессии?
-21 год. Начинал я работать во Всероссийском центре пластической хирургии «Аллоплант» Эрнста Мулдашева. Мой учитель, в центре которого я работаю сейчас – это профессор Сельский, он был заместителем Мулдашева. И вот мы всю жизнь с ним вместе. Здесь, в клинике, мы занимаемся всем тем, что связано с хирургией зубов: восстановлением зубного ряда с помощью имплантатов, удалением кист и опухолей. Если нные годы назад я работал в «большой хирургии», участвовал в операция длительностью до 15 часов, то сейчас большую часть моего времени занимают зубные проблемы.
-Вы всегда знали, что хотите быть медиком, или семья подтолкнула к такому решению?
-Семья сыграла роль, но решил я сам, конечно. Мой отец 50 с лишним лет обучает студентов в БГМУ, так что фамилию «Зарудий» большинство знает не из-за меня, а потому что мой отец – видная фигура в башкирской медицине, он тут всех их учил. Моя мама – выпускница биофака, но она работала в лаборатории медицинского университета, так что она тоже имеет отношение к медицине. Моя двоюродная бабушка преподавала в мединституте, родная моя бабушка – офтальмолог. Так что врачей в семьей достаточно.
-А ваши дети?
-У меня дочь, ей 14 лет, так что в силу возраста она пока не определилась. Но не думаю, что медицина – ее перспектива.
-Вы работали в госструктуре, теперь в частной. Какие отличия можете назвать?
-Это разные условия, безусловно. Бумаг везде много, работы – тоже. Но в частной структуре свободы больше – это правда: нет обязательства просиживать штаны, когда нет больных. Но уровень ответственность, сложность – не меньше, поверьте. Мне было комфортно работать там, комфортно здесь. Главное же – это сама работа. А я к своей работе как минимум неплохо отношусь.
-Наверняка играет определенную роль и коллектив.
-Медицина – это всегда командная работа, здесь невозможно быть фрилансером. С коллегами мы проводим зачастую больше времени, чем с родными и друзьями, поэтому психологический комфорт в работе – для меня принципиальный момент.
-Какое качество важнее всего для врача?
-Терпение. Потому что людям, которые приходят к нам, терпение уже отказало: у них болит. И мы должны пройти путь рядом с человеком, быть с ним, не бросить, понять и принять его боль. И вылечить, конечно.
-Расскажите о ваших способах переключения от стрессовой работы врача?
-Для меня переключатель один – это музыка. Я много лет играю в музыкальных группах и реализую себя как исполнитель. Но что бы ни было, во все периоды жизни, я всегда держался близко к музыке. Мой товарищ, Тимур Хабибуллин, один из самых уважаемых музыкантов в городе. Сейчас мы построили студию и занимаемся звукозаписью в самом серьезном смысле.
-Были ли мысли уйти тотально в музыку?
-Уйти тотально – это означат стать профессионалом в этой области. Для этого нужно, чтобы музыка приносила хотя бы равный доход, если не больший, чем медицина. Но и этого недостаточно – должна быть цель, почему игра стоит свеч. Поэтому пока для меня музыка – дорогостоящее хобби.
-Что касается доходов от медицины. Сколько зарабатываете, не скажете, конечно, но в целом – финансовое положение врача устраивает вас?
-Я считаю, что слово «доход» образовано от «достаточно». На данный момент мне достаточно, все хорошо, не жалуюсь.
-Какой случай в вашей практике вы считаете самым необычным?
-Я был врачом на съемках фильма «Метро» Антона Мегердичева. Съемки непростые: много массовых сцен, каскадеров. И головы разбивали, и мелкие травмы – разное приходилось латать. Согласился бы я еще раз на подобное? Да, с удовольствием. И как врач, и как музыкант был бы рад принять участие в процессе создания кино. Написать саундтрек – чем не цель?
-Как вы себе представляете вашу работу через 10 лет? Рассматриваете ли возможность уехать?
-Все возможно, пока меня устраивает и развитие, и перспективы. Но работа в клинике – не единственная часть моей истории в медицине. Если вы погуглите слово «плазмолифтинг», то обнаружите, что интернет набит статьями, в которых везде будет указана моя фамилия. Это патент, разработка лечебной и коммерческой методики для косметологии. Если коротко: я разработчик методики плазмолифтинга (Plasmolifting™) в русскоязычном пространстве. Эта тема «пошла» в 2003 году, а с 2011 года используется повсеместно.
-Немного ретроспективы. Вы о чем-либо жалеете в жизни: может где-то нужно было сделать больше, а что-то, напротив, делать не стоило?
-Я не могу сказать, где я буду через десять лет, что я буду такое. Но знаю, кем я был: я хирург-стоматолог, который ни о чем не жалеет. А еще я отец, муж, сын, барабанщик. У меня была такая история: мы тонули на яхте и у меня было время подумать. Достойно ли я жил, правильно поступал? И понял, что да, я все делал правильно и ни о чем не жалею.
-А еще что поняли?
-Если поставить рядом Билла Гейтса, вас, Васю Пупкина, снять одежду и социальную атрибутику, получатся одинаковые люди, сделанные из мяса. Мы все люди, у нас есть печень, селезенка, сердце, они могут болеть. Нет никакой разницы, кто вы. И мы, врачи, должны лечить всех и лечить хорошо – это наша работа.
Справка. Роман Феликсович Зарудий - челюстно-лицевой хирург клиники профессора Сельского в Уфе. Образование: Башкирский государственный медицинский университет, специальность – врач-стоматолог; Башкирский государственный медицинский университет, ординатура на кафедре челюстно-лицевой хирургии (1997-1999 гг.) В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Противоязвенная активность антиоксиданта дибунола (тонарола)».
Действительный член Европейской ассоциации, черепно-челюстно-лицевых хирургов, ведущий российский специалист по вопросам трансплантации в челюстно-лицевой области. Разработчик авторского метода Plasmolifting™.
Специализация: пластические операции на лице, удаление опухолевых образований на коже, реконструктивная хирургия лица, ортогнатическая хирургия. Профессиональный стаж: порядка 20 лет.