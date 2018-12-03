Уфимский хирург Евгений Ионис: Чудеса случаются, но есть статистика чудес

- Да, конечно. Я ведь и дома один нередко оставался. Так вот все эти разговоры о работе родителей, об интересных случаях – это и есть мое детство, а детские впечатления, как вы знаете, самые яркие. В итоге я настолько этим пропитался, что когда пришло время выбирать дело всей жизни, я ни секунды не колебался. Дальнейшее, уже серьезное отношение к медицине вложил мой отец-кардиохирург. К сожалению, он умер в прошлом году, за неделю до восьмидесятилетия. Работа, дежурства отняли годы, наверное.