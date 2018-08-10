В Башкирии врач отказался выписать лекарство для сердечницы-инвалида

В башкирском городе Кумертау женщине с сердечным заболеванием отказали в жизненно необходимом лекарстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
58-летнему инвалиду с 2011 года врачебная комиссия назначила лекарство, которым больная обеспечивалась в льготном порядке до середины 2017 года. Одна упаковка препарата, который нужно принимать три раза в день, стоит 35 тысяч рублей. У женщины не было средств на его покупку.
В июне прошлого года лечащий врач отказал в выписке рецепта, сославшись на отсутствие лекарства в аптеке, в связи с чем прокуратура направила заявление в суд с требованием обеспечить заявительницу препаратом в необходимых объемах.
Сейчас инвалид второй группы получает все необходимые медикаменты.