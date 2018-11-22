В Башкирии в заповеднике «Шульган-Таш» представят монографию о Каповой пещере

Были обнаружены изделия и отходы производства из кремня и яшмы, а также предметы из галек. Из малочисленных костяных орудий особенно примечательны два: небольшое шило и крупный нож. Привлекают к себе внимание украшения в виде бусин и подвесок из тонких пластиночек кости. Обнаружены в том числе многочисленные украшения в виде маленьких раковин ископаемых моллюсков с проткнутым отверстием. Это первые такие раковины, которые находили на Урале. Эти украшения, как и другие редкие находки из культурного слоя залов Каповой пещеры, представляют особый интерес для мирового научного сообщества.