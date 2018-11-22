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В Башкирии в заповеднике «Шульган-Таш» представят монографию о Каповой пещере

22 ноября 2018, 11:50
Фото: Айгуль Кантюкова
Автор презентуемой монографии – доктор исторических наук, доцент кафедры археологии МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Сергеевич Житенёв.

24 ноября в Государственном природном биосферном заповеднике «Шульган-Таш» состоится пресс-конференция, посвящённая презентации монографии «Капова пещера – палеолитическое подземное святилище».

Автор монографии – доктор исторических наук, доцент кафедры археологии МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Сергеевич Житенёв.

Фото: Айгуль Кантюкова

В монографии акцентируется внимание на итогах работ Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, проводившихся с 2008 по 2017 годы под руководством Житенева.

Были обнаружены изделия и отходы производства из кремня и яшмы, а также предметы из галек. Из малочисленных костяных орудий особенно примечательны два: небольшое шило и крупный нож. Привлекают к себе внимание украшения в виде бусин и подвесок из тонких пластиночек кости. Обнаружены в том числе многочисленные украшения в виде маленьких раковин ископаемых моллюсков с проткнутым отверстием. Это первые такие раковины, которые находили на Урале. Эти украшения, как и другие редкие находки из культурного слоя залов Каповой пещеры, представляют особый интерес для мирового научного сообщества.

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