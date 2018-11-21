В Уфе два дома на Гоголя получили статус объекта культурного наследия

Речь идет о домах №22 и 22/1 по ул. Гоголя. Один из них - памятник культурного наследия «Городская усадьба Н. Гурылёва», состоящий из двухэтажного деревянного дома и одноэтажного флигеля с полукруглой застекленной верандой. Усадьба, построенная в 1911 году, признана образцом деревянного зодчества, пишет ИА Башинформ.