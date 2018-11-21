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В Уфе два дома на Гоголя получили статус объекта культурного наследия

21 ноября 2018, 13:20
Фото: ИА "Башинформ"
Их теперь поставили на госохрану.

Речь идет о домах №22 и 22/1 по ул. Гоголя. Один из них - памятник культурного наследия «Городская усадьба Н. Гурылёва», состоящий из двухэтажного деревянного дома и одноэтажного флигеля с полукруглой застекленной верандой. Усадьба, построенная в 1911 году, признана образцом деревянного зодчества, пишет ИА Башинформ.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

До этого объект должны были снести, поскольку квартал Гоголя — Пушкина — Аксакова — Валиди в настоящее время активно многоэтажными домами и общежитиями БашГУ.

На противоположной стороне улицы Гоголя сохраняются и подлежат реставрации дома №13 («Контрольная палата») и №21 («Усадьба Пискуновых»), они останутся жилыми.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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