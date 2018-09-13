Защитница без защиты: В Уфе семью юриста выселяют из объекта культурного наследия

Эльза настроена решительно и выселяться из дома не будет, поскольку считает себя правой в споре с властями. Практический опыт подсказывает ей, что даже в самом сложном споре все же можно доказать свою правоту. Тому подтверждением служит история с получением новой квартиры многодетной семьей Юлии Вольф, которых как раз и защищала юрист Маулимшина. Сейчас Эльза также борется за судьбу уфимцев Авхадеевых, которых власти пытаются переселить в дом, который уже снесен. В квартале, застраиваемом компанией "СтройТЭК" вблизи от дома имама Сатаева, расположен еще один памятник истории и культуры - дом Тихониных, который застройщик пытается снести и за который Эльза также борется. Буквально на днях Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу застройщика, который был оштрафован на 600 тысяч рублей за копку траншеи вблизи дома Тихониных.