Защитница без защиты: В Уфе семью юриста выселяют из объекта культурного наследия

Накануне, 12 сентября, на странице уфимского юриста Эльзы Маулимшиной появилось сообщение, которое встревожило всех, кто ее знает. Эльза сообщила, что в пятницу, 14 сентября, ее с детьми могут выселить из дома судебные приставы.
- Сегодня ко мне в очередной раз сразу несколько разных семей обратились за помощью. Просят помочь в ситуации выселения их на улицу действиями администрации Уфы. Однако я вынуждена отказать всем, так как буквально час назад судебный пристав-исполнитель Ленинского отдела позвонила нам и сообщила, что уже в эту пятницу, т.е. послезавтра, приедет с представителями Администрации выселять меня с моими детьми на улицу, - поведала Эльза. - Пристав уведомила о необходимости подготовиться к принудительному выселению, т.е. я должна все свои и детские вещи сложить в коробки, которые приставы просто вынесут из нашего дома №14 по ул. Нуриманова в г.Уфа.
Необходимо пояснить, что объектом претензий городских властей является одноэтажный старый дом, в котором сегодня живет семья Эльзы. Он имеет статус объекта культурного наследия, так как включен в историко-архитектурный ансамбль (комплекс) «Третья Соборная мечеть г.Уфа, медресе «Хасания» и дом имама Сатаева М.Я.».
Известная историческая личность - имам Третьей Соборной мечети Мухутдин (Маухмуд) Ягфарсадыкович Сатаев, живший в начале ХХ века, сам построил этот дом и жил в нем со своей семьей. Буквально в трех метрах от него стоит здание Третьей соборной мечети, в котором ныне располагается спортивная школа.
Дом имама пребывает в хорошем состоянии, потомки имама заботятся о нем, поэтому снести его как аварийный объект у застройщика - компании "СтройТЭК", претендующего на это место, и поддерживающих его представителей власти не получается. Вот и решили действовать иначе.
Что могло бы появиться на месте здания мечети, медресе и домика имама, по планам застройщика, неизвестно. Изъятие дома и земли для муниципальных нужд должно было проводиться на основании договора 19-РТ от 31.08.2011г. о развитии застроенных территорий с целью передачи дома и земли застройщику — компании "СтройТЭК". Вероятно, новая высотка или очередной торговый центр. Всё это и стало основанием для решения суда об изъятии дома и земли и выселении семьи маулимшиных с выплатой им денежных средств в размере 1 млн 410 тысяч рублей.
- Мы компенсацию не брали и брать не будем. Денег нам не надо было с первого дня, - горячится Эльза.
Праправнучка имама решила во что бы то ни стало отстоять дом своего уважаемого предка. При этом все-таки ею движет вовсе не корысть.
- Мы готовы наш дом подарить ЦДУМ России как часть комплекса третьей соборной мечети Уфы, пусть на этом месте возродится религиозный комплекс, мы сами готовы переехать в дом, который строим. Но когда в мае этого года ЦДУМ обратился в администрацию Уфы с заявлением о передаче дома и земли, был получен отказ от городских властей, - говорит Эльза. - Самое удивительное, что недавно мы обнаружили на сайте Росреестра информацию о том, что нашего дома фактически уже не существует. Но мы не намерены сдаваться и надеемся, что здравый смысл и правда возобладают.
Логика развития событий в этой истории с домом на улице Нуриманова, 14 непонятна ни с позиции права, ни с точки зрения здравого смысла. Да, первоначально суд действительно постановил его снести на основании изложенных выше документов, по этому решению суда приставы и продолжают беспокоить жильцов. Но чтобы предотвратить разрушение дома, Эльзе удалось сначала добиться наложения ареста на территорию и строения, а потом и объявления здания Третьей соборной мечети, медресе "Хасания" и дома имама объектом культурного наследия. Это значит, что сносить его уже нельзя. Почему этот факт не принимается во внимание настырными чиновниками и судебными приставами, совершенно непонятно.
Эльза настроена решительно и выселяться из дома не будет, поскольку считает себя правой в споре с властями. Практический опыт подсказывает ей, что даже в самом сложном споре все же можно доказать свою правоту. Тому подтверждением служит история с получением новой квартиры многодетной семьей Юлии Вольф, которых как раз и защищала юрист Маулимшина. Сейчас Эльза также борется за судьбу уфимцев Авхадеевых, которых власти пытаются переселить в дом, который уже снесен. В квартале, застраиваемом компанией "СтройТЭК" вблизи от дома имама Сатаева, расположен еще один памятник истории и культуры - дом Тихониных, который застройщик пытается снести и за который Эльза также борется. Буквально на днях Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу застройщика, который был оштрафован на 600 тысяч рублей за копку траншеи вблизи дома Тихониных.
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