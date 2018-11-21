В Ишимбае арестован директор муниципального предприятия по подозрению в мошенничестве

58-летний директор МУП «Асфальтобетонный завод» Ишимбайского района Башкирии задержан по подозрению в мошенничестве, сообщили в следкоме республики.
Это было сделано в результате расследования двух уголовных дел, поступивших в следком из МВД по Башкирии.
- По версии следствия, в марте 2018 года директор предприятия заключил контракт с одной организацией на оказание автоуслуг для нужд завода. В конце июля 2018 года он подписал акт о выполнении указанной организацией услуг на сумму более 350 тыс рублей, однако, данные услуги привлеченной организацией оказаны не были, - сообщили в следкоме. - Кроме того, в июле 2018 года директор предприятия заключил с физическим лицом договор купли-продажи автомобиля марки «CHEVROLET NIVA», находящегося на балансе предприятия, за 232 тыс. рублей, оплата по которому в действительности произведена не была.
В результате бюджету Ишимбайского района причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 582 тыс рублей, считают следователи.
Сейчас подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.