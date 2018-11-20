В Уфе задержали уникального преступника, освобожденного ранее с пожизненного срока

В Советском районе Уфы полиция задержала 63-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Более подробное знакомство полицейских с задержанным помогло установить, что он является своего рода уникальным человеком, поскольку 2,5 года назад был условно-досрочно освобожден с пожизненного срока из колонии «Полярная сова». А это редчайший случай в правоприменительной практике.
Как оказалось, задержанный Анвар Масалимов на сей раз пырнул ножом в живот 56-летнего собутыльника в присутствии его жены во время пьяного застолья. Пострадавший госпитализирован и вроде бы имеет шансы поправиться. А Масалимов опять угодил за решетку и с большой долей вероятности отправится вновь в места не столь отдаленные, поскольку против него возбуждено уголовное дело.
Медиакорсеть не так давно писала о судьбе этого человека, за которым закрепилась репутация «убийцы-расчленителя». От общения с ним даже в свое время отказался родной сын. Жалели Масалимова, пожалуй, только родные сестры, которые были очень обеспокоены, когда Анвар ушел из их квартиры и долго не давал о себе знать.
Про Анвара Масалимова даже написал на всю страну телеграм-канал Mash и рассказал его биографию. За совершенное преступление мужчина сперва был приговорен к расстрелу, потом осужден на пожизненное заключение и отбывал свой длинный срок в колонии особого режима для пожизненно осужденных под названием «Полярная сова», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе. А два с половиной года назад, 22 июня 2016 года, случилось редчайшее для пожизненно осужденных преступников явление – Масалимова выпустили на свободу.
После освобождения мужчина около полугода жил у родных, а потом пропал после ссоры с одной из родственниц. Эта новость переполошила общественность, люди выражали сильное беспокойство за свою безопасность. Тем временем родные сестры Дамира и Татьяна пропавшего настаивали, что он не представляет опасности.
«Очень милый и добрый парень»
По воспоминаниям родственников, Анвар Масалимов родился в «обычной» советской семье. Отслужил в армии, потом работал экспедитором и разнорабочим, женился, в семье родился сын. Был очень милым и добрым парнем. Несчастье случилось в середине 70-х годов в городе Чайковском, куда Анвара направили на работу.
- Это было осенью, к Новому году обещал он вернуться домой. У меня дочь родилась, он шубу в подарок купил, был счастливый, молодой. И перед отъездом домой они с коллегами решили отметить окончание работы и праздники наступающие. Анвар был самый новенький, самый молодой, и его отправили за добавкой. Он ушел. Когда пришел – двое спали. Ну и он тоже лег. А, когда утром проснулись, оказалось, что один – мертвый. Ну и вот за это судили, - вспоминает родная сестра мужчины из Уфы Дамира Масалимова.
После такого страшного известия его молодая жена Земфира решила бросить мужа-убийцу. Сын Руслан с тех пор также ни разу не видел отца.
Соразмерное наказание
За тогдашнее преступление мужчина получил 15 лет. По словам родных Анвара, он не успел отсидеть весь срок и еще в колонии-поселении убил своего соседа. Однако существует и иная версия развития событий. По данным из Вологодского областного суда, Анвар после выхода на свободу поселился у некоего его старичка в поселке Комсомольск Томской области. Однажды он поссорился с хозяином жилья из-за семейных фотографий, задушил старика и спрятал тело. Но кто-то из соседей обратился в полицию. Суд признал Анвара особо опасным рецидивистом и приговорил к смертной казни.
Мужчина ждал расстрела несколько лет, пока в 1998 году в России не ввели мораторий на смертную казнь. В итоге Масалимову заменили расстрел пожизненным заключением, с которым он не согласился и стал писать жалобы в различные инстанции. Его упорство дало свои результаты, и в 2008 году суд переквалифицировал статью обвинения с "умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" на "умышленное убийство без отягчающих обстоятельств". В итоге в 2016 году Анвар Масалимов вышел на свободу.
Чужой среди своих
Ему был предоставлен билет до Москвы. По словам родных, Анвар фактически существовал без денег и еды. В течение двух месяцев он пешком или автостопом добирался до своих сестер в Башкирию.
- В августе 2016 года он постучал в окно и показал паспорт: "Это я, Анвар". Мы, конечно, удивились, впустили, накормили. И знаете, в первый день он так много мылся и курил, - вспоминала Дамира Масалимова.
Анвар остановился пожить в доме у сестры и племянника. Пытался найти работу, очень стремился начать новую жизнь. Хотел увидеться со своим 42-летним сыном Русланом, но тот отказался от встречи с отцом. А зимой 2017 года Анвар поругался с женой племянника и заявил, что жить с ней под одной крышей не хочет.
- Я ему дала адрес нового приюта социального, и он жил там до февраля 2017 года. Мы виделись, навещали его. А в феврале он пропал. Телефона у него не было сотового, записки не оставил. Получается, мы вообще не знаем, что с ним и где он, - сообщила старшая сестра Анвара Татьяна.
Сестры сказали на камеру, что любят брата и были бы рады узнать, если он реально начал новую жизнь, завел семью.
Судя по всему, планам этим сбыться не было дано.