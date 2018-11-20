В Уфе задержали уникального преступника, освобожденного ранее с пожизненного срока

- Это было осенью, к Новому году обещал он вернуться домой. У меня дочь родилась, он шубу в подарок купил, был счастливый, молодой. И перед отъездом домой они с коллегами решили отметить окончание работы и праздники наступающие. Анвар был самый новенький, самый молодой, и его отправили за добавкой. Он ушел. Когда пришел – двое спали. Ну и он тоже лег. А, когда утром проснулись, оказалось, что один – мертвый. Ну и вот за это судили, - вспоминает родная сестра мужчины из Уфы Дамира Масалимова.