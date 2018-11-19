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В Башкирии задержали несколько грузовиков с возможно нелегально добытой глиной

19 ноября 2018, 05:51
Фото: ВКонтакте
Машины поставили на штрафстоянку.

Информация о том, что порядка десятка самосвалов, груженных глиной, были задержаны и препровождены на штрафстоянку, размещена в группе «Коррупционный Нефтекамск» в социальной сети «ВКонтакте». Возможно, речь идет о глине, добытой нелегальным способом.

В этой группе также говорится о том, что в интернете уже появлялись видео того, как природные ресурсы добываются с нелегального карьера рядом с Нефтекамском. Авторы сообщения предполагают, что это не может происходить без ведома местного начальства. По нашим данным, в настоящее время по факту добычи глины проводится проверка.

Напомним, что о возможной незаконной добыче сырья рассказывал депутат Краснокамского районного совета Ильдус Шамсияров.

Также депутат Государственного Собрания – Курултая Ильгам Галин рассказал Медиакорсети о том, что накануне, 17 ноября, был проведен рейд, в ходе которого полиция Нефтекамска также проверила законность добычи природного сырья, в результате проверки были задержаны несколько грузовиков. По словам депутата, полиция заявила владельцам автотранспорта, что вернет машины только после того, как будут представлены документы, подтверждающие законность добычи глины.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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