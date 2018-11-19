В Башкирии задержали несколько грузовиков с возможно нелегально добытой глиной

В этой группе также говорится о том, что в интернете уже появлялись видео того, как природные ресурсы добываются с нелегального карьера рядом с Нефтекамском. Авторы сообщения предполагают, что это не может происходить без ведома местного начальства. По нашим данным, в настоящее время по факту добычи глины проводится проверка.