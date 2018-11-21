Депутаты дали пояснения по поводу «налога на тунеядство»

Загвоздка заключается в том, что в данном случае нет гарантии, что новые сборы не повесят на тех, у кого нет возможности платить. Тем более, то далеко не все прибегают к услугам биржи труда, считая ее ненадежным инструментом поиска работы и не надеясь выжить на пособие. Опросы ВЦИОМ показывают, что фактическая безработица многократно больше официальной, он составляет 11% против 0,9% зарегистрированного уровня. В службе занятости на учёте на всю страну стоит только порядка 700 тыс. человек. Значит, почти 7,9 млн. человек будут вынуждены несправедливо платить "налог на тунеядство", являясь честными безработными.