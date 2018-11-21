Депутаты дали пояснения по поводу «налога на тунеядство»

В Госдуме активно обсуждают законопроект, согласно которому все люди трудоспособного возраста должны платить отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и в Фонд обязательного медицинского страхования. Подробности сообщили "Новые Известия".
Сегодня ситуация обстоит так, что, если человек трудоустроен официально, то отчисления в социальные фонды платит за него работодатель. Отчисления обязаны также делать индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. При этом, как выяснилось, комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов всерьез обеспокоен тем, что остаются не обложены налогами люди, которые предположительно работают в тени без официального оформления. При этом из бюджетов субъектов РФ только на их медобслуживание выделяют порядка 600-650 млрд. рублей. Решение данной проблемы нашли весьма простое.
Член Комитета Сергей Вострецов предложил ввести такой порядок, при котором отчисления в социальные фонды должны платить абсолютно все люди трудоспособного возраста. Исключение будет сделано для несовершеннолетних, иждивенцев (в том числе студентов), пенсионеров и безработных, зарегистрированных на бирже труда.
Загвоздка заключается в том, что в данном случае нет гарантии, что новые сборы не повесят на тех, у кого нет возможности платить. Тем более, то далеко не все прибегают к услугам биржи труда, считая ее ненадежным инструментом поиска работы и не надеясь выжить на пособие. Опросы ВЦИОМ показывают, что фактическая безработица многократно больше официальной, он составляет 11% против 0,9% зарегистрированного уровня. В службе занятости на учёте на всю страну стоит только порядка 700 тыс. человек. Значит, почти 7,9 млн. человек будут вынуждены несправедливо платить "налог на тунеядство", являясь честными безработными.
Характерная деталь: иногда власти демонстративно предпринимают попытки изъять что-нибудь и у богатых, но масштабы отъема средств несопоставимы и больше напоминают мнимую справедливость. Так, например, сегодня правительство решило, что дорогие часы, браслеты и прочие украшения стоимостью более 1 млн рублей – это стратегически важные товары, и при ввозе или вывозе их нужно декларировать. Эта мера, конечно, тоже пополнит бюджет за счёт пошлин и штрафов, но точно не на 734 млрд.