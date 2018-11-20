Паническая атака: "Салават" ничего не сумел противопоставить "Сибири"

Скорость позволила хозяевам обойти уфимцев по Corsi, числу бросковых технико-тактических действий (броски в створ и мимо плюс блокшоты) пять на пять. Она же позволила за минуту в атаке наносить почти на бросок больше, чем "юлаевцы". Просто "Сибирь" готова была бросать сразу после выигранных вбрасываний у Уфы - один раз хозяева попали в створ и пять раз мимо. Не кажется впечатляющим? Вспомним еще раз про подбор и вопросы отпадут: такие действия гарантируют игру в чужой зоне, а это то, что нужно, когда преимущество в счете зыбкое.