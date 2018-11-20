Паническая атака: "Салават" ничего не сумел противопоставить "Сибири"

Стоя на прямых ногах в хоккей не играют
Скорость - хорошее преимущество в играх против команд, которые больше играют на розыгрыш, чем на подавление физикой. Нынешний "Салават" явно не эстетская команда периода 2008-2011 или 2015-2017, однако, стремится быть таковой. "Забить" и "забегать" уфимцев реально.
У "Сибири" выбора нет вообще, только так сыграть и оставалось. Александру Андриевскому, главному тренеру хозяев, надо срочно поднимать команду со дна Востока. Против "Салавата" он сделал ставку на быстрый и энергозатратный хоккей. Андриевский не прогадал.
Коротко характеризуем "Сибирь" образца минувшего вечера.
Отбор через клюшку, а именно выбивание шайбы у соперника с крюка и подбивание самой клюшки - ключевые инструменты команды хозяев. Этот прием весьма прост, но требует хорошего катания назад и маневренности. Катание - вторая причина успеха. "Салават" надо измотать, Уфа на выезде, это нужно обратить в свою пользу. Активная работа ногами не только позволяла убегать в контратаки, но и оперативно перестраиваться из обороны в нападение и наоборот.
Именно так хозяева и открыли счет. Они проиграли вбрасывание в своей зоне, но выиграли борьбу и устремились вперед, где нашли свое счастье на рикошете от Основина. К слову, высокий темп полезен не только в таких конструктивных вопросах - игроки Новосибирска нередко просто уходили от борьбы, опережая "юлаевцев" на пол-борта. Бросалось в глаза, как немного в этом матче столкновений на фланге и в углах. Наконец, активная игра клюшкой внизу позволяет прерывать передачи.
Еще одна важная черта - качественный подбор "свободной" шайбы, обеспечиваемый именно командными действиями хозяев, а не тем, что какой-нибудь игрок просто прокатился мимо и подумал "хм, шайба катится, подберу-ка я ее, посмотрим, к чему это приведет".
Если игрок "Салавата" все же дошел до чужой зоны, то дальше его толкали, оттесняли к борту, затем по двое шли в стык за шайбу: один ведет непосредственно отбор, второй готовится к подбору. Очевидно, все это в динамике и с готовностью игроков поодаль устремиться за игровым снарядом.
Подопечные Николая Цулыгина играли на чужой части площадки больше новосибирцев на 4 минуты и 41 секунду, но при этом не смогли ничего там провернуть из-за пресловутых действий.
|СЮ
|Сибирь
|Разница
|Corsi
|65
|66
|-1
|Corsi for, %
|49,62%
|50,38%
|-0,76%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|-1
|Броски в створ 5 на 5
|27
|26
|1
|Точность 5 на 5, %
|0,00%
|3,85%
|-3,85%
|PDO, %
|96,15%
|103,85%
|-7,69%
|Броски в створ за минуту в атаке
|1,993
|2,989
|-0,996
|Блокшоты за минуту в защите
|1,495
|1,210
|0,285
Скорость позволила хозяевам обойти уфимцев по Corsi, числу бросковых технико-тактических действий (броски в створ и мимо плюс блокшоты) пять на пять. Она же позволила за минуту в атаке наносить почти на бросок больше, чем "юлаевцы". Просто "Сибирь" готова была бросать сразу после выигранных вбрасываний у Уфы - один раз хозяева попали в створ и пять раз мимо. Не кажется впечатляющим? Вспомним еще раз про подбор и вопросы отпадут: такие действия гарантируют игру в чужой зоне, а это то, что нужно, когда преимущество в счете зыбкое.
"Бело-зеленые" ведь поначалу атаковали чаще. Однако, в районе 30-35-й минуты "Сибирь" окончательно обрушила стены уфимской крепости. Броски в створ: 13-18 - первая половина матча, 15-11 - вторая.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|4
|9
|10
|13
|16
|18
|18
|21
|21
|23
|25
|29
|БВ СИБ
|2
|4
|6
|7
|11
|13
|17
|23
|25
|25
|27
|28
|Разница БВ
|2
|5
|4
|6
|5
|5
|1
|-2
|-4
|-2
|-2
|1
|БВ СЮ за отрезок
|4
|5
|1
|3
|3
|2
|0
|3
|0
|2
|2
|4
|БВ СИБ за отрезок
|2
|2
|2
|1
|4
|2
|4
|6
|2
|0
|2
|1
|Разница БВ за отрезок
|2
|3
|-1
|2
|-1
|0
|-4
|-3
|-2
|2
|0
|3
|Голы СЮ за отрезок
|Голы СИБ за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|%БВ СИБ за отрезок
|50,00%
Каскад бифуркаций
Итак, "Салават" отпускает нити игры и теряет хватку. В чем это еще выражается? Мы вернемся к больной теме первых игр сезона. Еще летом мы сказали, что уфимцев ждут проблемы на вбрасываниях. Эта болезнь все никак не поддается лечению. Ужасно, просто ужасно, что в Новосибирске не выиграл ни единого вбрасывания лучший центр "Салавата" Александр Кадейкин. Его просто не узнать.
|СЮ
|Сибирь
|%СЮ
|Зона атаки
|14
|8
|63,64%
|Средняя зона
|2
|7
|22,22%
|Зона защиты
|7
|11
|38,89%
|5 на 5
|19
|25
|43,18%
|В целом
|23
|26
|46,94%
"Салават" выглядел так, будто всем составом подхватил простуду или команду накрыло панической атакой. Какой-то сюр: "Сибирь" просто возит уфимцев, не давая коснуться шайбы. Вот Алексей Семенов второй матч подряд играет в первой паре. Не очень хорошие или очень тактичные хоккеисты и тренеры любят говорить, что "в команде нет первого и четвертого звена, это просто очередность выхода на лед". Да бросьте. Формально это так, но почти всегда на топовых пятерках выше ответственность. А Семенов просто стоит у ворот и смотрит, как мимо прокатывается автор единственной шайбы Данил Романцев и бросает в створ. Защитник первой пары никак не помешал завершению позиционной атаки четвертого звена.
Я считаю, болельщики должны быть просто возмущены этим. Брак в передачах, медленный и неаккуратный выход из своей зоны, никакой игры на пятаке. Как будто в голубых свитерах играет не вторая с конца команда Востока КХЛ, а "Виннипег Джетс" в альтернативной форме, вторая команда Запада НХЛ.
Как-то Сергей Гимаев сказал, что Новосибирск похож на Виннипег. Но он не имел ввиду этого, он говорил об уважении к хоккею и холоде. Зато его вечное "идите и бейтесь" одинаково актуально на любом хоккейном стадионе.
Может быть, "Салават" слишком нагрузили за европаузу? Тогда это вина тренеров, что процесс восстановления не спланирован.
Эксперимент не удался, легионеры снова в одной тройке
Как уже было сказано, тренеры "Салавата" начисто проиграли своим визави в тактике. Фактически, на льду была только одна команда. Спасать игру Цулыгин (и компания других неопытных и не побеждавших тренеров, собранных спорным решением руководителей клуба) решил так: объединим легионеров снова.
На третий период уфимцы вышли в следующих тройках атаки.
Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен
Кугрышев - Основин - Майоров
Ткачев - Хохряков - Бурдасов
Шэн (вместо Гиматова) - Кадейкин - Жарков
Помогло? Раз голов не забили, значит, нет. Даже число бросков не изменилось - 8 в совокупности во втором и третьих периодах и 5, если считать только по форвардам. Это была лишь попытка - мы помним, что легионеров разбили как раз потому, что они перестали давать результат.
"Сегодня можно назвать победу командной, когда все сделали свое дело правильно, надежно и уверенно, включая вратаря"
"Мы были недостаточно нацелены на ворота, не проявили нужного желания, рвения. Из-за этого сегодня и проиграли"
От уверенности и надежности до нежелания играть и слабого рвения - два дня. Это его собственные слова, это не вывод журналиста, которого в клубе назвали "проблемным человеком", избегают три месяца и трусливо закрыли вход на арену.
Мы выдвигаем гипотезу: команда разобщена, тренеров слушают не все, Цулыгин не контролирует происходящее.
Зачем на выезд взяли Филатова?
Никита не сыграл. Хотя казалось бы, вот вам нападающий, варьируйте тройки, замените Кугрышева, попробуйте вместо Ткачева, можно даже вместо Хартикайнена. Есть выбор, у иных команд нет такой роскоши, а здесь как раз самое время попробовать новичка.
Если Филатов здоров, то его просто так покатали по двум странам. Уфа-Астана-Новосибирск-Уфа - порядка 4250 километров пути. Кстати, еще примерно 4000 км, и вы действительно в Виннипеге. Может, Филатов клиент "Аэрофлота" и набирает "мили"?
Если Филатов травмирован, то почему вы не дали ему залечить травму в Уфе с врачом? Путешествие - это стресс.
Если вы не взяли Филатова, зачем вы обменяли его? Чтобы он отдыхал?
Справедливости ради, мы знаем о Филатове с командой только по "Сторис" клуба в Инстаграме, где новичка сфотографировали вместе с Максимом Майоровым в самолете. Мы подчеркиваем это, чтобы исключить фантастическую ситуацию, что форварда просто попросили сфотографироваться в салоне. Ведь клуб вообще не потрудился объявить состав на небольшое выездное турне и нет никаких интервью, проливающих свет на то, когда состоится дебют новичка.
Цулыгину пора проявить смелость
Опять все по-старому - забить некому, плана Б нет, на льду и в тренерской - беспорядок. После трех побед подряд, после окончания октябрьского кошмара "Юлаеву" пора было воспрянуть. Соперники слабее на голову, было время на отдых и тренировки в европаузе.
На фоне такой затяжной лихорадки с короткими всплесками адекватного хоккея невольно задумываешься о том, насколько это состояние болезненно типично последние лет семь-восемь. Будто клуб каждые несколько месяцев обнуляется и пытается построиться заново, будто "Салават" - вечный подросток, мнительный, капризный, неуверенный, никем не любимый и испуганный.
Сейчас же такой рестарт необходимо сделать осознанно. Нужны решительные меры. Пусть состав на матч с Минском в это воскресенье будет примерно таким.
Кареев (Метсола)
1 Сергеев - Арзамасцев
1 Умарк - Кадейкин - Филатов
2 Гареев - Коледов
2 Бурдасов - Кемппайнен - Майоров
3 Елизаров - Ларсен
3 Ткачев - Шэн - Хартикайнен
4 Кугрышев - Основин - Жарков
Пусть каждый растет в непривычных условиях, пусть они оглядываются на Андрея Кареева, который зубами вцепится за этот крохотный шанс отнять у Юхи Метсолы игровое время. Пусть Ларсен десять раз подумает о своем игровом пространстве и возьмет ответственность за Елизарова, пусть сам Елизаров покажет, что он не худший защитник прошлогодней "молодежки", а игрок КХЛ. Дайте Шэну 15 минут за игру и толковых партнеров, хватит убивать его талант, у вас мало таких нападающих среди выпускников школы. Пусть Основин компенсирует то, что в предпоследней позиционной атаке матча он просто падает на лед и соперник потом выбрасывает шайбу.
Проявите смелость. Хоккей требует характера.