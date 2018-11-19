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Теория заговора: может ли международный аэропорт «Уфа» потерять статус из-за имени

19 ноября 2018, 11:49
Фото: Кристина Дейнеко / mkset.ru
Спойлер: нет.

В авторской программе Азамата Саитова «Послесловие» на радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» прозвучала авторская версия того, почему происходит сейчас вот это вот все с переименованием, а точнее, с наречением новых имен российским аэропортам, в том числе Международному аэропорту «Уфа».

Версия звучит следующим образом: возможно, вся эта затея с именами в масштабах всей России (голосование по новым именам идет по 45 аэропортам) сделана с тем, чтобы сократить количество российских аэропортов, имеющих статус международного. То же самое касается и Международного аэропорта «Уфа», который, из-за того, что возьмет себе дополнительное имя, якобы может перестать быть международным.

На самом деле нет, потому что присвоение статуса международного аэропорта никоим образом не зависит от названия воздушной гавани.

- Аэропорт получает статус международного после того, как на территории аэропорта появляется пункт пропуска через границу Российской Федерации, что регламентируется приказом российского Минтранса, – прокомментировали нам в пресс-службе Международного аэропорта «Уфа».

Фото: Эхо Москвы в Уфе

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#Новости#Уфа#Международный аэропорт#Аэропорт#Марат Гареев#Общество
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