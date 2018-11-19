Теория заговора: может ли международный аэропорт «Уфа» потерять статус из-за имени

Версия звучит следующим образом: возможно, вся эта затея с именами в масштабах всей России (голосование по новым именам идет по 45 аэропортам) сделана с тем, чтобы сократить количество российских аэропортов, имеющих статус международного. То же самое касается и Международного аэропорта «Уфа», который, из-за того, что возьмет себе дополнительное имя, якобы может перестать быть международным.