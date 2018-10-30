Международный аэропорт «Уфа» сообщил о переходе на зимний режим

Перелеты по маршрутам Душанбе и Худжанд будут осуществлять «Уральские авиалинии». «ИрАэро» предлагает маршрут в китайский город Хайкоу на самолете Boeing 777. В четыре раза выросло количество чартеров в Анталью. Авиакомпании Royal Flight и AZUR air раз в пять дней перевозят пассажиров в Индию на Гоа, а Nordwind каждые 12 дней - в Бангкок.