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Международный аэропорт «Уфа» сообщил о переходе на зимний режим

30 октября 2018, 11:56
В зимнем сезоне запланированы 38 внутренних и международных маршрутов от 28 авиакомпаний.

С этой недели аэропорт «Уфа» работает в зимнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этот период будут осуществляться регулярные перелеты в Стамбул, Ташкент, в Прагу и Баку. По словам генерального директора аэропорта Александра Андреева, в приоритете компании – качество обслуживания пассажиров.

Перелеты по маршрутам Душанбе и Худжанд будут осуществлять «Уральские авиалинии». «ИрАэро» предлагает маршрут в китайский город Хайкоу на самолете Boeing 777. В четыре раза выросло количество чартеров в Анталью. Авиакомпании Royal Flight и AZUR air раз в пять дней перевозят пассажиров в Индию на Гоа, а Nordwind каждые 12 дней - в Бангкок.

В Москву самолеты будут летать 17 раз в день. Четыре раза в неделю самолеты авиакомпании «Азимут» будут направляться в Краснодар и в Ростов-на-Дону. Также будут действовать новые рейсы «Ямала» в Салехард и Надым.

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