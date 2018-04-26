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Владимир Горбунов: Инвалиды – это горькое лекарство для общества

26 апреля 2018, 12:07
На форуме Общественной палаты России обсудили идею уфимца.

Руководитель Уфимской городской организации инвалидов «Мир» Владимир Горбунов предложил создать уфимскую городскую службу труда, спорта и досуга инвалидов. Предложение прозвучало 14 марта на встрече представителей непарламентских партий с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, а вчера, 25 апреля, идея обсуждалась в Уфе на стратегической сессии форума Общественной палаты России «Сообщество».

Владимир Горбунов является еще руководителем регионального отделения партии «ОПЛОТ», выражающей интересы инвалидов. Рустэм Хамитов, кстати, идею поддержал и дал поручение приступить к ее проработке, на днях состоятся рабочие встречи в Центре занятости населения Уфы и в министерстве труда, соцзащиты населения и семьи.

А на форуме «Сообщество» обсудили то, как можно быстрее реализовать идею.

- Инвалиды – это горькое лекарство для общества, - пояснил автор идеи Владимир Горбунов. – Если оно ничего не делает для инвалидов, то растет эгоизм, нелюбовь, общество черствеет и становится подверженным асоциальным явлениям (пьянству, наркомании). Если оно помогает, то общество духовно выздоравливает.

На первом месте - труд

Любой человек должен иметь равные права на труд. Труд – первичен, если, например, незрячий человек зарабатывает, то качество его жизни улучшится. Тот же фитнес-клуб станет для него реальным местом, куда можно сходить, чтобы улучшить свое физическое состояние.

Председатель республиканского отделения Всероссийского общества слепых Андрей Акшенцев знает о труде инвалидов не понаслышке. Сам когда-то возглавлял завод, почти 15 лет руководит общественной организацией, которая имеет несколько предприятий, где трудятся незрячие люди. Он бьется за то, чтобы в Башкирии приняли систему мер господдержки для предприятий, где трудятся инвалиды.

Есть два вида господдержки, которые уже работают в ряде регионов страны, в том же Татарстане, Свердловской области, но в Башкирии – их пока нет.

Первая – снижение налогов, но так чтобы высвобождаемые средства направляли на техническое переоснащение станков, которые эксплуатируются с 50-60-х годов. Вторая – компенсация части расходов на зарплату. Чтобы стимулировать предпринимателей, трудоустраивающих инвалидов.

В рамках реализации проекта Уфимская городская организация инвалидов начала составлять реестры вакантных рабочих мест для инвалидов и их трудовых возможностей.

Как реализовать идею службы системной помощи инвалидам

Владимир Горбунов предложил создать электронную онлайн-систему, с помощью которой инвалидам легче будет найти место для трудоустройства, место, где они смогут заниматься спортом, и место, где они смогут культурно провести время. Для этого ему придется подписать массу двусторонних соглашений с предприятиями-партнерами, решить целый ряд вопросов, в том числе и по IT-сопровождению проекта.

Чтобы организаторам проекта было легче находить понимание, было решено провести форум, на который пригласить все заинтересованные стороны. А до форума будет организован информационный проект в формате медиаполигона (24 часа большое количество журналистов одновременно освещают тему инвалидов – прим.), чтобы понять, в какой ситуации мы находимся и исследовать отношение граждан к проблемам инвалидов.

Форум станет местом публичной постановки проблемы, своего рода стартом для новой социальной службы помощи инвалидам.

Мы следим за развитием событий.

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