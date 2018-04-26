Владимир Горбунов: Инвалиды – это горькое лекарство для общества

Владимир Горбунов предложил создать электронную онлайн-систему, с помощью которой инвалидам легче будет найти место для трудоустройства, место, где они смогут заниматься спортом, и место, где они смогут культурно провести время. Для этого ему придется подписать массу двусторонних соглашений с предприятиями-партнерами, решить целый ряд вопросов, в том числе и по IT-сопровождению проекта.