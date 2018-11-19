Конфликт в Благовещенске: Предприниматель-пикетчик сообщил об угрозах главы района

«Через некоторое время после начала моей активной деятельности, мне начал неоднократно звонить Глава администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Фазылов Ф.Х. и угрожать моей жизни, тем самым не раз доводил меня до эмоционального отчаяния. От него звучали угрозы в мой адрес, в адрес моей семьи, со словами, что меня уничтожат, уничтожат мою семью. Кроме того, Фазылов предложил мне в обмен на сохранение моей жизни и жизней моих родных «замочить» Жукова Сергея Николаевича, депутата Совета городского поселения город Благовещенск МР Благовещенский район Республики Башкортостан, который также ведет активную общественную деятельность, направленную на защиту интересов жителей Благовещенского района. Запись разговоров и детализация звонков с угрозами имеется».