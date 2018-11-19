Конфликт в Благовещенске: Предприниматель-пикетчик сообщил об угрозах главы района

Партия ветеранов России сегодня получила в свой адрес обращение от жителя башкирского города Благовещенск Василия Зарабелова, сообщили в партии.
В нем говорится следующее:
«Через некоторое время после начала моей активной деятельности, мне начал неоднократно звонить Глава администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан Фазылов Ф.Х. и угрожать моей жизни, тем самым не раз доводил меня до эмоционального отчаяния. От него звучали угрозы в мой адрес, в адрес моей семьи, со словами, что меня уничтожат, уничтожат мою семью. Кроме того, Фазылов предложил мне в обмен на сохранение моей жизни и жизней моих родных «замочить» Жукова Сергея Николаевича, депутата Совета городского поселения город Благовещенск МР Благовещенский район Республики Башкортостан, который также ведет активную общественную деятельность, направленную на защиту интересов жителей Благовещенского района. Запись разговоров и детализация звонков с угрозами имеется».
Ранее в адрес центрального аппарата партии уже поступало обращение от Василия Зарабелова, руководителя ООО «Подорожник». В нем он сообщал факты, которые он расценивает как травлю из-за его активной жизненной позиции.
Хронология событий выглядит так.
С 16 октября Зарабелов проводил пикетирование в знак протеста действий местной власти в Благовещенске.
6 ноября на его предприятие приехал отряд ОМОНа. По словам Зарабелова, они ворвались в магазин предпринимателя, изъяли оригинальную документацию, жесткие диски. Следом люди в форме зашли и в дом самого Василия Зарабелова. В официальном сообщении МВД по РБ говорилось, что его заподозрили в реализации нелицензионных ГСМ.
12 ноября на сына Зарабелова, Романа, напали двое неизвестных и нанесли ему телесные повреждения.
16 ноября Зарабелову звонит глава района с угрозами.
19 ноября в адрес жены Зарабелова приходит уведомление о проверке земельной и пожарной инспекцией.
После первого обращения Партия ветеранов России обратилась к генеральному ррокурору Российской Федерации Ю.Чайке, председателю Следственного комитета Российской Федерации А. Бастрыкину с просьбами рассмотреть обращение Василия Зарабелова на предмет достоверности приведенных доводов, превышения должностных полномочий сотрудников правоохранительных органов и, в случае их подтверждения, взять дело под личный контроль и принять необходимые решения в рамках действующего уголовно-процессульного законодательства.
Дополнительная просьба об оказании помощи Зарабелову была направлена Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б. Титову.
- Сегодня в связи с тем, что обращение жителя Благовещенска содержит новые факты касательно угроз жизни и здоровья предпринимателя Василия Зарабелова и его семьи со стороны должностного лица, главы администрации Благовещенского района Башкирии Фазылова Ф.Х., Центральный аппарат Партии Ветеранов России направил имеющийся материал по двум обращениям в адрес Администрации Главы Республики Башкортостан и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, - сообщили в партии. - Сопроводительным письмом дополнительный материал по вновь поступившему обращению направлен Генеральному Прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке, Председателю Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину.