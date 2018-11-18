Минимализм. Шесть итогов победы "Салавата" в Астане

В самом деле, а как так вдруг "Салават" стал здорово действовать при численном меньшинстве? Я считаю, вторая составляющая успеха - действия на вбрасываниях Александра Кадейкина. Как правило, именно он из матча в матча лучший центр команды по игре на точке. В Астане это повторилось - 8 вбрасываний, 6 успешных. Учитывая, что играет он как правило в своей зоне и против первых двух центров соперника, это отличный показатель. Не забывайте, что Кадейкин еще и ездил на Кубок Карьяла играть за сборную России. Он отдыхал меньше, но сохраняет отличные кондиции.