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Минимализм. Шесть итогов победы "Салавата" в Астане

18 ноября 2018, 17:00
Фото: "Барыс"
Медиакорсеть раскладывает матч "юлаевцев" с "Барысом" по составляющим.

Надежда Астаны

Защитник Джесси Блэкер (2+7 в 25 играх, -1), нападающие Мэттью Фрэттин (7+8 в 25 играх, -3), Патрис Кормье (11+10 в 27 играх, +11), Андре Петерссон (12+16 в 26 играх, +14) и капитан Брэндон Боченски (9+9 в 25 играх, -2).

Все эти люди определяют игру "Барыса" как пять на пять, так и в неравенстве и все они сейчас травмированы. В отсутствие лидеров и после двух домашних поражений главный тренер астанчан Андрей Скабелка принял единственное верное решение упростить игру и подавить "Салават" за счет контроля шайбы. Логика проста - у тебя нет шайбы, ты мне ничего не сделаешь. Уверен, установка на игру с "юлаевцами" звучала примерно так.

  1. Старательный отбор,
  2. Быстрый подбор после вбрасываний,
  3. Короткие пасы,
  4. Высокий темп и большой объем катания,
  5. Броски сразу после вбрасываний,
  6. Броски на входе в зону,
  7. Борьба на пятаке и добивания там же,
  8. Никаких удалений.
Фото: "Барыс"

Эти действия направлены на сохранение шайбы у игроков "Барыса", создание броскового трафика перед Юхой Метсолой и блокировку потуг уставшего "Салавата", который преодолел около 1400 км спустя два дня после домашнего матча.

Это разумно и около 15 минут встречи прошли именно в таком духе. "Юлаевцы" провели лишь две позиционные атаки на шестой и восьмой минутах, в каждой из которых нанесли по броску в створ. "Барыс" был быстр и свеж, игроки в "бело-зеленом" даже не пытались использовать гибридный проброс, а поспешная попытка Линуса Умарка отобрать шайбу в чужой зоне обернулась его удалением.

Фото: "Барыс"

Тем не менее, вскоре хозяева начали уставать и окончательно просели уже во второй половине матча. Мы еще коснемся этих событий. В рамках стартовой трети игры интереснее другое. Четыре из шести бросков в створ "СЮ" нанес в последние 5 минут первого периода. Три - после выигранных вбрасываний в атаке. Больше в чужой зоне вбрасываний в первом периоде не было. Именно в этот момент казахстанский коллектив начал проседать и 8825 зрителей "Барыс Арены" увидели другой хоккей.

Первый период и все остальное

Продолжим мысль из начального пункта о бросковой активности. 18-9 по броскам в створ в первой половине встречи, во второй уже 12-22. Системный конструктив в нападении хозяев иссяк.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
БВ СЮ 0 1 2 6 8 9 15 16 18 23 28 31
БВ БАР 1 4 7 9 15 18 19 21 25 27 28 30
Разница БВ -1 -3 -5 -3 -7 -9 -4 -5 -7 -4 0 1
БВ СЮ за отрезок 0 1 1 4 2 1 6 1 2 5 5 3
БВ БАР за отрезок 1 3 3 2 6 3 1 2 4 2 1 2
Разница БВ за отрезок -1 -2 -2 2 -4 -2 5 -1 -2 3 4 1
Голы СЮ за отрезок 1 1 1
Голы БАР за отрезок
%БВ СЮ за отрезок 100,00% 16,67% 33,33%
%БВ БАР за отрезок

График доступен в Твиттере автора.

Отсутствие иностранных нападающих "Барыса" особенно остро ощущалось именно в концовке. 55-я минута, 2:0 ведет Уфа. Тему Хартикайнен грубо фолит против ведущего защитника хозяев Алексея Маклюкова и получает 4 минуты штрафа. Будь в это время у хозяев хотя бы Петерссон, их шансы забросить сразу бы подскочили. Однако, его нет и подопечные Андрея Скабелки совсем беспомощны. Кертис Волк играл здорово - помешал бросить Хартикайнену с опасной позиции и сам бросил семь раз. Одного его мало.

СЮ Барыс Разница
Corsi 57 46 11
Corsi for, % 55,34% 44,66% 10,68%
Голы 5 на 5 1 0 1
Броски в створ 5 на 5 23 18 5
Точность 5 на 5, % 4,35% 0,00% 4,35%
PDO, % 104,35% 95,65% 8,70%
Броски в створ за минуту в атаке 2,747 2,765 -0,018
Блокшоты за минуту в защите 1,475 0,886 0,588

"Салават" мог неважно начать и это простительно. Впоследствии было достаточно просто наказывать соперника за ошибки и действовать внимательно.

Потенциал башкирской команды - один из самых больших в КХЛ, а хозяева не могли биться и бороться слишком долго, уповая на простые атаки. Ведь есть еще одна причина успеха "Юлаева" - конечно, это вратарь.

Метсола побьет свой рекорд по шатаутам за сезон

Для него не жалко подбирать эпитета респекта. Метсола - один из самых надежных и самых играющих вратарей КХЛ. У "Салавата", прямо скажем, плохая защита, раз Метсола - четвертый вратарь КХЛ по числу нанесенных бросков по его воротам, защитники позволяют сопернику слишком много. Для голкипера круто стать рекордсменом лиги по отраженным за матч броскам (62/64 в домашней победе над "Авангардом" 3:2). Для защитников это безрадостно.

Но Юхе нипочем. Сейчас он седьмой вратарь чемпионата по проценту отбитых бросков (94,3%ОБ против Ларса Юханссона из ЦСКА, 96,8%), а если рассматривать лишь голкиперов, сыгравших минимум 15 матчей, то Метсолу на один-единственный процентный пункт обойдет только Якуб Коварж из "Автомобилиста" (95,3%).

Менее, чем за половину текущей "регулярки" Метсола сыграл "на ноль" уже трижды - столько же, сколько за весь прошлый сезон за "Амур". Годом ранее, в сезоне 16/17, Метсола "засушил" 7 из 54 сыгранных матчей. Учитывая, что большинство топовых матчей у "Салавата" позади, а играть еще 33 матча - у Метсолы все шансы как минимум повторить свое достижение.

Фото: "Барыс"

Уверенность 77-го номера - первый кит, на котором стоит успешная игра "бело-зеленых" в меньшинстве. Так что невысокий финн работает еще и на статистику своих одноклубников.

Кадейкин и Хохряков - убийцы большинства соперника

В самом деле, а как так вдруг "Салават" стал здорово действовать при численном меньшинстве? Я считаю, вторая составляющая успеха - действия на вбрасываниях Александра Кадейкина. Как правило, именно он из матча в матча лучший центр команды по игре на точке. В Астане это повторилось - 8 вбрасываний, 6 успешных. Учитывая, что играет он как правило в своей зоне и против первых двух центров соперника, это отличный показатель. Не забывайте, что Кадейкин еще и ездил на Кубок Карьяла играть за сборную России. Он отдыхал меньше, но сохраняет отличные кондиции.

Фото: "Барыс"
СЮ Барыс %СЮ
Зона атаки 7 5 58,33%
Средняя зона 9 5 64,29%
Зона защиты 12 11 52,17%
5 на 5 18 10 64,29%
В целом 28 21 57,14%

Гистограмма доступна в Твиттере автора.

Как правило, говоря о вбрасываниях, я по привычке начинаю писать что-то из песни "однако, Петр Хохряков снова больше проиграл, чем выиграл". Иногда слова из песни выкидываются. Сегодня номер 62 провел отличный матч.

В четвертый раз в сезоне Петр выиграл более половины единоборств на точке. Он был одним из тех, кто цементировал игру команды в меньшинстве и активно выбрасывал шайбу из зоны. В конце матча, когда "Барыс" действовал пять на четыре, Хохрякову удалось отобрать шайбу у Романа Старченко, который неправильно принял пас на синей линии. Петр отнял шайбу, рванул до ворот Карлссона и бросил. Подопечным Андрея Скабелки не сразу удалось покинуть свою треть площадки.

Наконец, и это было в той же самой смене, Хохряков выиграл вбрасывание назад, на Алексея Семенова, тот отдал шайбу Артему Сергееву и защитник метко зарядил в уже пустые ворота "Барыса". Гол в пустые ворота, по сути, закончил матч.

Проблемы Ларсена - только в нем самом

Победа не без ложки дегтя в бочке башкирского меда. После того, как травмировался Григорий Панин, в пару к Филипу Ларсену отправили Алексея Семенова. Неочевидное решение - Семенов удалялся в игре с "Адмиралом" (кстати, Сергеев, играющий с ним в паре, тоже), он не очень быстр, чтобы страховать Ларсена, когда тот ошибается - каждый, кто играет в паре с Филипом, обязан это делать, он из тех защитников атакующего типа, которые забывают о прямых обязанностях.

Фото: "Барыс"

Суть в другом. Ларсен сейчас - бледная тень себя прошлогоднего и его неловко называть атакующим защитником. Перечисляем факты.

  • 7 игр без очков, 0+1 и -5 в последних 10 играх, 10 игр без шайб. Куда пропал привычный Ларсен?
  • 7 из 14 очков набраны в большинстве. Это привычная фишка Филипа, однако, уже и в большинстве дела не идут.
  • В 27 матчах прошлого сезона - 8+11, сейчас - 6+8, на пять баллов меньше. Возможно, дело в большом числе игр против топов.
  • В 10 играх против СКА, "Авангарда", "Металлурга", "Автомобилиста", ЦСКА, "Ак Барса" и "Локомотива" набрал 2+4, но половина этих очков - в питерском матче, в 6 топовых играх очков нет.

У Филипа есть огромное игровое время и абонемент на позицию правого защитника в первой спецбригаде. Где голы? Датчанин считался классным блулайнером и тем, кто может развить атаку. Ответов попросту нет, почти ничего, кроме частых удалений Панина, вокруг Ларсена не поменялось. Следовательно, при прочих равных, в своей низкой эффективности виноват только он сам.

Вы серьезно голосовали за него, чтобы он сыграл на Матче Звезд? Звезды так не играют.

"Салават" должен продлить серию побед

Сейчас у "юлаевцев" три подряд победы. Впереди - Новосибирск 20 ноября и домашний матч с минским "Динамо" 25 ноября. Первые занимают предпоследнее место Востока, вторые - последние на Западе. Пусть "Сибирь" выиграла у "Амура" и "Динамо", по-хорошему, уфимцы все равно на голову сильнее. "Зубры" проиграли "Автомобилисту" 0:4 и "Металлургу" 0:2, игру там делает всего несколько человек, остальные явно не хоккеисты для КХЛ.

Учитывая, что после матча с Минском грядут встречи с "Автомобилистом" и "Магниткой", а в течение месяца еще и выезды к "Авангарду", рижскому "Динамо", ЦСКА и "Йокериту" - терять очки в таких условиях нельзя.

Шестое-седьмое место на Востоке "Салавату" не к лицу. Уфимцы словно сжатая пружина и при правильном управлении команда способна стать претендентом на финал. Подобные матчи - прекрасный полигон для экспериментов, исправления ошибок и роста над собой.

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