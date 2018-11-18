Минимализм. Шесть итогов победы "Салавата" в Астане

Защитник Джесси Блэкер (2+7 в 25 играх, -1), нападающие Мэттью Фрэттин (7+8 в 25 играх, -3), Патрис Кормье (11+10 в 27 играх, +11), Андре Петерссон (12+16 в 26 играх, +14) и капитан Брэндон Боченски (9+9 в 25 играх, -2).
Все эти люди определяют игру "Барыса" как пять на пять, так и в неравенстве и все они сейчас травмированы. В отсутствие лидеров и после двух домашних поражений главный тренер астанчан Андрей Скабелка принял единственное верное решение упростить игру и подавить "Салават" за счет контроля шайбы. Логика проста - у тебя нет шайбы, ты мне ничего не сделаешь. Уверен, установка на игру с "юлаевцами" звучала примерно так.
Эти действия направлены на сохранение шайбы у игроков "Барыса", создание броскового трафика перед Юхой Метсолой и блокировку потуг уставшего "Салавата", который преодолел около 1400 км спустя два дня после домашнего матча.
Это разумно и около 15 минут встречи прошли именно в таком духе. "Юлаевцы" провели лишь две позиционные атаки на шестой и восьмой минутах, в каждой из которых нанесли по броску в створ. "Барыс" был быстр и свеж, игроки в "бело-зеленом" даже не пытались использовать гибридный проброс, а поспешная попытка Линуса Умарка отобрать шайбу в чужой зоне обернулась его удалением.
Тем не менее, вскоре хозяева начали уставать и окончательно просели уже во второй половине матча. Мы еще коснемся этих событий. В рамках стартовой трети игры интереснее другое. Четыре из шести бросков в створ "СЮ" нанес в последние 5 минут первого периода. Три - после выигранных вбрасываний в атаке. Больше в чужой зоне вбрасываний в первом периоде не было. Именно в этот момент казахстанский коллектив начал проседать и 8825 зрителей "Барыс Арены" увидели другой хоккей.
Продолжим мысль из начального пункта о бросковой активности. 18-9 по броскам в створ в первой половине встречи, во второй уже 12-22. Системный конструктив в нападении хозяев иссяк.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|0
|1
|2
|6
|8
|9
|15
|16
|18
|23
|28
|31
|БВ БАР
|1
|4
|7
|9
|15
|18
|19
|21
|25
|27
|28
|30
|Разница БВ
|-1
|-3
|-5
|-3
|-7
|-9
|-4
|-5
|-7
|-4
|0
|1
|БВ СЮ за отрезок
|0
|1
|1
|4
|2
|1
|6
|1
|2
|5
|5
|3
|БВ БАР за отрезок
|1
|3
|3
|2
|6
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|2
|Разница БВ за отрезок
|-1
|-2
|-2
|2
|-4
|-2
|5
|-1
|-2
|3
|4
|1
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|Голы БАР за отрезок
|%БВ СЮ за отрезок
|100,00%
|16,67%
|33,33%
|%БВ БАР за отрезок
Отсутствие иностранных нападающих "Барыса" особенно остро ощущалось именно в концовке. 55-я минута, 2:0 ведет Уфа. Тему Хартикайнен грубо фолит против ведущего защитника хозяев Алексея Маклюкова и получает 4 минуты штрафа. Будь в это время у хозяев хотя бы Петерссон, их шансы забросить сразу бы подскочили. Однако, его нет и подопечные Андрея Скабелки совсем беспомощны. Кертис Волк играл здорово - помешал бросить Хартикайнену с опасной позиции и сам бросил семь раз. Одного его мало.
|СЮ
|Барыс
|Разница
|Corsi
|57
|46
|11
|Corsi for, %
|55,34%
|44,66%
|10,68%
|Голы 5 на 5
|1
|0
|1
|Броски в створ 5 на 5
|23
|18
|5
|Точность 5 на 5, %
|4,35%
|0,00%
|4,35%
|PDO, %
|104,35%
|95,65%
|8,70%
|Броски в створ за минуту в атаке
|2,747
|2,765
|-0,018
|Блокшоты за минуту в защите
|1,475
|0,886
|0,588
"Салават" мог неважно начать и это простительно. Впоследствии было достаточно просто наказывать соперника за ошибки и действовать внимательно.
Потенциал башкирской команды - один из самых больших в КХЛ, а хозяева не могли биться и бороться слишком долго, уповая на простые атаки. Ведь есть еще одна причина успеха "Юлаева" - конечно, это вратарь.
Для него не жалко подбирать эпитета респекта. Метсола - один из самых надежных и самых играющих вратарей КХЛ. У "Салавата", прямо скажем, плохая защита, раз Метсола - четвертый вратарь КХЛ по числу нанесенных бросков по его воротам, защитники позволяют сопернику слишком много. Для голкипера круто стать рекордсменом лиги по отраженным за матч броскам (62/64 в домашней победе над "Авангардом" 3:2). Для защитников это безрадостно.
Но Юхе нипочем. Сейчас он седьмой вратарь чемпионата по проценту отбитых бросков (94,3%ОБ против Ларса Юханссона из ЦСКА, 96,8%), а если рассматривать лишь голкиперов, сыгравших минимум 15 матчей, то Метсолу на один-единственный процентный пункт обойдет только Якуб Коварж из "Автомобилиста" (95,3%).
Менее, чем за половину текущей "регулярки" Метсола сыграл "на ноль" уже трижды - столько же, сколько за весь прошлый сезон за "Амур". Годом ранее, в сезоне 16/17, Метсола "засушил" 7 из 54 сыгранных матчей. Учитывая, что большинство топовых матчей у "Салавата" позади, а играть еще 33 матча - у Метсолы все шансы как минимум повторить свое достижение.
Уверенность 77-го номера - первый кит, на котором стоит успешная игра "бело-зеленых" в меньшинстве. Так что невысокий финн работает еще и на статистику своих одноклубников.
В самом деле, а как так вдруг "Салават" стал здорово действовать при численном меньшинстве? Я считаю, вторая составляющая успеха - действия на вбрасываниях Александра Кадейкина. Как правило, именно он из матча в матча лучший центр команды по игре на точке. В Астане это повторилось - 8 вбрасываний, 6 успешных. Учитывая, что играет он как правило в своей зоне и против первых двух центров соперника, это отличный показатель. Не забывайте, что Кадейкин еще и ездил на Кубок Карьяла играть за сборную России. Он отдыхал меньше, но сохраняет отличные кондиции.
|СЮ
|Барыс
|%СЮ
|Зона атаки
|7
|5
|58,33%
|Средняя зона
|9
|5
|64,29%
|Зона защиты
|12
|11
|52,17%
|5 на 5
|18
|10
|64,29%
|В целом
|28
|21
|57,14%
Как правило, говоря о вбрасываниях, я по привычке начинаю писать что-то из песни "однако, Петр Хохряков снова больше проиграл, чем выиграл". Иногда слова из песни выкидываются. Сегодня номер 62 провел отличный матч.
В четвертый раз в сезоне Петр выиграл более половины единоборств на точке. Он был одним из тех, кто цементировал игру команды в меньшинстве и активно выбрасывал шайбу из зоны. В конце матча, когда "Барыс" действовал пять на четыре, Хохрякову удалось отобрать шайбу у Романа Старченко, который неправильно принял пас на синей линии. Петр отнял шайбу, рванул до ворот Карлссона и бросил. Подопечным Андрея Скабелки не сразу удалось покинуть свою треть площадки.
Наконец, и это было в той же самой смене, Хохряков выиграл вбрасывание назад, на Алексея Семенова, тот отдал шайбу Артему Сергееву и защитник метко зарядил в уже пустые ворота "Барыса". Гол в пустые ворота, по сути, закончил матч.
Победа не без ложки дегтя в бочке башкирского меда. После того, как травмировался Григорий Панин, в пару к Филипу Ларсену отправили Алексея Семенова. Неочевидное решение - Семенов удалялся в игре с "Адмиралом" (кстати, Сергеев, играющий с ним в паре, тоже), он не очень быстр, чтобы страховать Ларсена, когда тот ошибается - каждый, кто играет в паре с Филипом, обязан это делать, он из тех защитников атакующего типа, которые забывают о прямых обязанностях.
Суть в другом. Ларсен сейчас - бледная тень себя прошлогоднего и его неловко называть атакующим защитником. Перечисляем факты.
У Филипа есть огромное игровое время и абонемент на позицию правого защитника в первой спецбригаде. Где голы? Датчанин считался классным блулайнером и тем, кто может развить атаку. Ответов попросту нет, почти ничего, кроме частых удалений Панина, вокруг Ларсена не поменялось. Следовательно, при прочих равных, в своей низкой эффективности виноват только он сам.
Вы серьезно голосовали за него, чтобы он сыграл на Матче Звезд? Звезды так не играют.
Сейчас у "юлаевцев" три подряд победы. Впереди - Новосибирск 20 ноября и домашний матч с минским "Динамо" 25 ноября. Первые занимают предпоследнее место Востока, вторые - последние на Западе. Пусть "Сибирь" выиграла у "Амура" и "Динамо", по-хорошему, уфимцы все равно на голову сильнее. "Зубры" проиграли "Автомобилисту" 0:4 и "Металлургу" 0:2, игру там делает всего несколько человек, остальные явно не хоккеисты для КХЛ.
Учитывая, что после матча с Минском грядут встречи с "Автомобилистом" и "Магниткой", а в течение месяца еще и выезды к "Авангарду", рижскому "Динамо", ЦСКА и "Йокериту" - терять очки в таких условиях нельзя.
Шестое-седьмое место на Востоке "Салавату" не к лицу. Уфимцы словно сжатая пружина и при правильном управлении команда способна стать претендентом на финал. Подобные матчи - прекрасный полигон для экспериментов, исправления ошибок и роста над собой.