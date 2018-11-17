Десятки томов - в суд: в Башкирии мошенники выдавали кредиты по поддельным паспортам

Следственное управление в Стерлитамаке завершило расследование дела об организованной группе, под видом оформления кредитов укравших крупные денежные суммы. 21 человек в Стерлитамаке, Ишимбае и Октябрьском провернули мошенничество в сотни тысяч рублей в период с мая по август 2016 года.