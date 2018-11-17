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Десятки томов - в суд: в Башкирии мошенники выдавали кредиты по поддельным паспортам

17 ноября 2018, 09:57
Фото: pixabay.com
Аферу провернули два десятка злоумышленников.

Следственное управление в Стерлитамаке завершило расследование дела об организованной группе, под видом оформления кредитов укравших крупные денежные суммы. 21 человек в Стерлитамаке, Ишимбае и Октябрьском провернули мошенничество в сотни тысяч рублей в период с мая по август 2016 года.

-Основную часть вырученных денег после реализации похищенного товара члены группировки делили между собой. Естественно, большая часть доставалась организаторам, - рассказали в пресс-службе МВД республики. - В ходе расследования были задержаны организаторы группы, а также 19 их соучастников. Десятки томов громкого дела направлены в суд.

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#Новости#Мошенничество#Виктория Куприянова#Происшествия
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