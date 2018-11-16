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В Уфе отключат воду в Советском и Ленинском районах

16 ноября 2018, 06:49
Фото: Mkset.ru
Отключение связано с ремонтом водопроводных линий и заменой запорной арматуры.

В период с 19 ноября по 25 ноября в некоторых домах Советского и Ленинского районов отключат холодную и горячую воду, сообщили в МУП "Уфаводоканал".

С 10:30 20 ноября до 09:30 21 ноября будет отключена вода на следующих объектах Советского района:

ул. Мингажева, 120, 126, 138, 138а, 140;

ул. Революционная, 76/1а 76, 76/1, 74, 163;

ул. Кирова, 65/1;

ул. Достоевского, 131, 133.

С 11:00 до 20:00 22 ноября будет отключена вода на следующих объектах Ленинского района:

ул. Благоварская, 25, 27, 29;

ул. Перевалочная, 22/1, 12, 14, 15, 11, 13, 13а.

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