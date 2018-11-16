В Уфе отключат воду в Советском и Ленинском районах

В период с 19 ноября по 25 ноября в некоторых домах Советского и Ленинского районов отключат холодную и горячую воду, сообщили в МУП "Уфаводоканал".
С 10:30 20 ноября до 09:30 21 ноября будет отключена вода на следующих объектах Советского района:
ул. Мингажева, 120, 126, 138, 138а, 140;
ул. Революционная, 76/1а 76, 76/1, 74, 163;
ул. Кирова, 65/1;
ул. Достоевского, 131, 133.
С 11:00 до 20:00 22 ноября будет отключена вода на следующих объектах Ленинского района:
ул. Благоварская, 25, 27, 29;
ул. Перевалочная, 22/1, 12, 14, 15, 11, 13, 13а.