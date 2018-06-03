В БашРТС сообщили о массовом отключении воды в домах Уфы с 4 по 11 июня

В период отключения воды будут заменены металлические трубы, проведены профилактические работы, которые должны предотвратить разрыв труб в холодное время года и аварии на ТЭЦ.
Плановое отключение горячей воды с 4 по 11 июня коснется следующих домов:
С 4 по 11 июня без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по адресам:
И горячая, и холодная вода будет отключена 8 июня в микрорайоне Сипайлово. Без воды останутся дома по улице Академика Королева, 18, 18/1, 22, 24, 26, 26/1, 30, 30/1, 30/2, с 11 до 19 часов.
С полным графиком отключения воды по районам Уфы и городам Башкирии можно ознакомиться на сайте «БашРТС».