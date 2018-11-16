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Стали известны подробности ЧП в 21-й больнице в Уфе

16 ноября 2018, 12:55
Фото: Яна Калинина / Управление гражданской защиты г. Уфы
Хлопок произошел во время технической проверки кислородной магистрали.

В ГУ МЧС РФ по РБ сообщили подробности сегодняшнего ЧП, происшедшего в ГКБ 21 Уфы.

По уточненным данным, хлопок случился в отдельном помещении в ходе технической проверки кислородной магистрали.

На место происшествия тут же были оперативно направлены 14 единиц техники, 38 человек, в том числе от МЧС - 10 единиц техники и 31 человек личного состава. К ним присоединились сотрудники полиции, Уфагаза, РЭС и бригады скорой медицинской помощи.

На месте происшествия было установлено, что в результате прочистки кислородной магистрали произошел разрыв кислородной трубки диаметром 3см. При этом, к счастью, обошлось без последующего горения.

Погибших, пострадавших нет, разрушения здания нет. На сей раз в сообщении говорится, то эвакуация людей из здания больницы не проводилась, хотя ранее речь шла о частичной эвакуации.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Больница продолжает работу в штатном режиме.

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