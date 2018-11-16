Стали известны подробности ЧП в 21-й больнице в Уфе

На место происшествия тут же были оперативно направлены 14 единиц техники, 38 человек, в том числе от МЧС - 10 единиц техники и 31 человек личного состава. К ним присоединились сотрудники полиции, Уфагаза, РЭС и бригады скорой медицинской помощи.