В Уфе разорвало трубу с кислородом в 21-ой больнице

Сегодня, 16 ноября, примерно в 16.00 в Управление гражданской защиты Уфы поступило сообщение о том, что на первом этаже ГКБ №21 произошел разрыв трубы для подачи кислорода.
Как сообщили в пресс-службе Управления, на место выехали все экстренные службы города. По их данным, в больнице произведена частичная эвакуация персонала и пациентов. Из-за разрыва обрушилось потолочное покрытие на общей площади 50 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы. Приемный покой работает в штатном режиме, системы жизнеобеспечения не повреждены. Обстоятельства инцидента выясняются.
Медиакорсеть следит за ситуацией.