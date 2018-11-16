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Гострудинспекция расследует два ЧП с падениями с высоты на УМПО

16 ноября 2018, 12:41
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Оба случая произошли на этой неделе.

Гострудинспекция РБ сообщила о том, что расследует сразу два несчастных случая, которые произошли на прошлой неделе на территории УМПО. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

По уточненным данным, в обоих случаях рабочие получили серьезные травмы.

Первый случай имел место 12 ноября. Тогда работник упал с высоты на производственной площадке, ему диагностировали компрессионный перелом 5 и 6 позвонков.

На следующий день, 13 ноября, произошло похожее ЧП, когда стало плохо такелажнику. Мужчина также сорвался с высоты и получил травмы.

Гострудинспекция сейчас уточняет обстоятельства обоих происшествий.

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