Гострудинспекция расследует два ЧП с падениями с высоты на УМПО

Гострудинспекция РБ сообщила о том, что расследует сразу два несчастных случая, которые произошли на прошлой неделе на территории УМПО. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.
По уточненным данным, в обоих случаях рабочие получили серьезные травмы.
Первый случай имел место 12 ноября. Тогда работник упал с высоты на производственной площадке, ему диагностировали компрессионный перелом 5 и 6 позвонков.
На следующий день, 13 ноября, произошло похожее ЧП, когда стало плохо такелажнику. Мужчина также сорвался с высоты и получил травмы.
Гострудинспекция сейчас уточняет обстоятельства обоих происшествий.