Вариант соединения северной и южной частей трамвайных путей в Уфе пока не определен

Как оказалось, вопрос о соединении трамвайных путей южной и северной частей Уфы до конца так и не решен до сих пор. Об этом Медиакорсети в телефонном интервью сообщил заместитель исполнительного директора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов.
Напомним, что первоначально рассматривался вариант прокладке рельс, которые соединили бы вновь трамвайными рельсами южную и северную части Уфы, через улицу Блюхера. Однако там воспротивились столь судьбоносному явлению владельцы частных гаражей, подпадающих под снос. В итоге после их неоднократных жалоб было принято в этом месте отложить прокладку трамвайных рельс на неопределенное время.
Вторым вариантом стала прокладка рельс по улицам Комсомольской и Российской с выходом на улицу Трамвайную и соединением с существующими там трамвайными путями. Но теперь вопрос о претворении проекта в жизнь упирается в финансирование.
- Насколько я знаю, публичные слушания по этой теме прошли с положительным результатом. Сейчас готовится документация уже непосредственно для разработки проекта. О конкретных сроках говорить не берусь, Думаю, что это зависит опять же от возможностей финансирования, - уточнил Радик Зарипов в беседе с Медиакорсетью.
Что касается модели рельс, то по словам Радика Нурлыгаяновича, в Уфе реально прокладывать бесшумные рельсы. Таковые уже имеются на улице Зорге, и за все время их эксплуатации ни разу не поступали жалобы на чрезмерный шум от жильцов близлежащих домов.
Есть в Уфе и опыт прокладки рельс высотой на уровне проезжей части. Они имеются на перекрестке улиц Воровского и Мингажева, Гафури и Свердлова, а также на площади Володарского, возле БГАУ.
По словам Радика Нурлыгаяновича, его, как перевозчика, устроил бы любой из двух описанных вариантов.
Он рассказал, как недавно общался с коллегами из Праги – города, население которого по своей численности сопоставимо с Уфой. При этом там почти двое больше трамвайных путей, чем в башкирской столице, и люди ими активно пользуются. И сознавать это, конечно, печально.
Кстати,что касается состояния трамвайных остановок, которые зачастую в городе расположены практически прямо на проезжей части, по словам Радика Зарипова, за их обустройство отвечают районные и городские муниципалитеты.