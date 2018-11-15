Представитель МУЭТ: Надеюсь, отключений электричества из-за долгов больше не будет

- Все наши сотрудники стараются с большим вниманием относиться к пассажирам. Вот недавно был случай, когда пассажиры забыли в вагоне сумку с железнодорожными билетами и документами. Они связались с диспетчером и потом нашли нужный трамвай, приехали на такси и забрали оставленные вещи. И наши сотрудники были очень рады им помочь, - рассказал Радик Зарипов.