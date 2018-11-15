Представитель МУЭТ: Надеюсь, отключений электричества из-за долгов больше не будет

С тех пор, как оплату долгов уфимского электротранспорта взяло на себя столичное Управление транспорта и связи, угроза отключения электричества от контактной сети трамваев и троллейбусов практически исчезла. Об этом Медиакорсети в телефонном интервью рассказал заместитель исполнительного директора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов.
- За МУЭТ числятся только кредиторские долги, которые мы можем контролировать, о отключений быть не должно, - рассказал Радик Зарипов.
По его словам, до недавних пор серьезную помеху в работе уфимского электротранспорта составляли именно маршрутные такси – преимущественно нелегалы. Они ездили маршрутами, дублирующими рейсы трамваев и троллейбусов и тем самым лишали их выручки. Но после 23 октября текущего года, когда число нелегалов на улицах Уфы уменьшилось, выручка всех четырех трамвайно-троллейбусных депо города существенно выросла и даже превысила 100-процентную отметку от плана.
- Мы в будущем намерены наравне с другими пассажирскими перевозчиками участвовать в тендерах на маршруты и надеемся побеждать, - сообщил Радик Зарипов.
Есть, конечно, на электротранспорте проблема с кадрами, но в основном она решается в рабочем порядке.
Многим уфимцам известен такой по-своему уникальный человек, как водитель уфимского трамвая №8 Юрий Субоч, который во время работы рассказывает пассажирам о достопримечательностях и полезных магазинах по ходу движения вагона, а также читает им стихи.
По словам Радика Зарипова, Юрий Субоч – не единственный такой яркий кадр в коллективе работников трамвайно-троллейбусной системы Уфы.
- Все наши сотрудники стараются с большим вниманием относиться к пассажирам. Вот недавно был случай, когда пассажиры забыли в вагоне сумку с железнодорожными билетами и документами. Они связались с диспетчером и потом нашли нужный трамвай, приехали на такси и забрали оставленные вещи. И наши сотрудники были очень рады им помочь, - рассказал Радик Зарипов.