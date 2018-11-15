Верните автобусы: уфимка рассказала о проблемах с пригородными маршрутами

Верните автобусы: уфимка рассказала о проблемах с пригородными маршрутамиВидео
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Журналист и видеоблогер Николай Бажин снял транспортную ситуацию в час-пик вечером на одной из самых загруженных остановок Уфы - Центральный рынок.
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Видео: Николай Бажин, Mkset.ru
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
В видео уфимка рассказала о проблемах жителей пригорода Уфы: жителей сел Николаевка, Дмитриевка, Миловка, Михайловка, которые не могут уехать домой в позднее время.
- Я бы пожелала мэру Уфы разобраться с маршрутами 108, 109, 117, 112 - пусть они ездят до 22.30. У нас в селах живут люди, которые работают допоздна, заочники-студенты и то учатся до восьми вечера, а уже в это время уехать домой довольно проблематично.
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