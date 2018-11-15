Из центра Уфы в Затон: Это кошмар, что творится в Уфе с маршрутками - мнение

Пришлось идти до остановки на Центральном рынке. В 17:45 уже была там. В итоге стояла на остановке до 18:10, пока не подъехал нужный автобус (№30к). Кстати о нем, был полностью забит, учитывая, что это был именно автобус, а не газелька.