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Из центра Уфы в Затон: Это кошмар, что творится в Уфе с маршрутками - мнение

15 ноября 2018, 17:34
Фото: Алия Галеева / Mkset.ru
17.10, остановка «Айская».

Уфимка Алия Галеева делится своим опытом:

- С 17:10 до 17:30 стояла на остановке «Айская», ждала автобус №280 в Затон (остановка «Михайловский поворот»). Раньше добиралась без каких-либо проблем. Простояв долгое время не холоде, я позвонила подруге, выяснила, что данный автобус больше не ходит.

Пришлось идти до остановки на Центральном рынке. В 17:45 уже была там. В итоге стояла на остановке до 18:10, пока не подъехал нужный автобус (№30к). Кстати о нем, был полностью забит, учитывая, что это был именно автобус, а не газелька.

Еще час стоя ехала на автобусе.

Что я думаю по поводу нынешней транспортной ситуации? Это кошмар, что творится в Уфе с маршрутками. Непонятно как добираться до места назначения.

Еще не устраивает, что не всегда есть кондукторы. Иногда приходится в буквальном смысле пропихиваться через весь автобусы, чтобы дойти до водителя и передать за проезд.

Хотелось бы, чтобы весь транспорт наладился, как и обещает правительство Уфы.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Алия Галеева#Разиф Абдуллин#Город
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