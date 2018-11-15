IT на страже транспорта: что мы знаем об умном приложении для уфимцев

- Есть два типа значков в приложении: просто автобусы и автобусы с пометкой «Для маломобильных граждан». Вы, наверное, обращали внимание на такие автобусы - они низкопольные. И одна из задач приложения - показывать уфимцам, где можно сесть на такой автобус. Всего из в Уфе 312.