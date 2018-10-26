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Председатель госкомтранса Башкирии раскрыл новые требования к перевозчикам

26 октября 2018, 17:27
Автобусы должны быть оформлены в едином стиле, а остановки будут объявлять на двух языках.

Сегодня в информагентстве «Башинформ» председатель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов ответил на вопрос о стандарте организации пассажирских перевозок в Уфе. Или о том, каким требованиям должен будет соответствовать общественный транспорт в будущем.

- Стандарт уже утвержден в 2016 году, - сказал он. – И мы его в рамках транспортной реформы ставим во главу угла. В том числе там есть и обязательство объявлять остановки на двух языках: русском и башкирском.

По словам Тимура Мухаметьянова, к перевозчикам будут предъявляться восемь основных требований. Это:

  • срок эксплуатации транспорта (машина должна быть новой),
  • единый фирменный стиль,
  • требования к классу машины (приоритет средним и большим машинам),
  • оснащенность автобуса контрольно-кассовой техникой и возможность принимать оплату бесконтактным способом,
  • передача данных о местонахождении автобуса в навигационную инфосистему,
  • доступность для маломобильных граждан (низкопольные автобусы)
  • наличие обязательного опыта осуществления пассажирских перевозок
  • соблюдение требований транспортной безопасности в соответствии с ФЗ №216.
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