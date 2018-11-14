«Республика LIVE»: телеканал БСТ запускает новый проект

Как правило, на телевидении такие поездки освещаются в рамках выпусков новостей и включают в себя лишь небольшую часть информации. В программе «Республика LIVE» работа главы региона будет представлена в более широком формате и с несколько иной стороны: как и о чём Радий Хабиров общается с людьми, какие задачи он ставит местным чиновникам, какие выводы делает по итогам поездок по республике. На эти и другие вопросы руководитель региона отвечает в ходе общения с ведущей проекта Еленой Прочаковской.