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Posted 14 октября 2018, 07:36

Published 14 октября 2018, 07:36

Modified 17 октября 2022, 19:40

Updated 17 октября 2022, 19:40

В эфире БСТ сегодня состоится большой политический телемарафон

14 октября 2018, 07:36
В это воскресенье телеканал БСТ меняет привычную сетку вещания.

В 15 часов 15 минут в эфире стартует большой информационный телемарафон, посвящённый назначению Радия Хабирова временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан.

На протяжении семи часов в эфир будут выходить специальные выпуски новостей, а также состоится обсуждение с приглашенными экспертами последних политических событий в республике. Гостями эфира в студии, по видеосвязи и телефону станут известные общественные деятели, политологи, историки, социологи, деятели науки и культуры, предприниматели, спортсмены. Также зрители увидят полную версию состоявшейся накануне церемонии представления врио главы Башкортостана. Завершится марафон выпуском программы "Итоги недели" с Альбиной Хайруллиной, где также главной темой станет назначение Радия Хабирова на должность руководителя региона.

В связи с телемарафоном воскресная сетка вещания БСТ полностью корректируется. Однако зрители смогут увидеть сегодняшний матч между екатеринбургским "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым". Главный телеканал республики покажет хоккейный поединок в прямом эфире.

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