В эфире БСТ сегодня состоится большой политический телемарафон

На протяжении семи часов в эфир будут выходить специальные выпуски новостей, а также состоится обсуждение с приглашенными экспертами последних политических событий в республике. Гостями эфира в студии, по видеосвязи и телефону станут известные общественные деятели, политологи, историки, социологи, деятели науки и культуры, предприниматели, спортсмены. Также зрители увидят полную версию состоявшейся накануне церемонии представления врио главы Башкортостана. Завершится марафон выпуском программы "Итоги недели" с Альбиной Хайруллиной, где также главной темой станет назначение Радия Хабирова на должность руководителя региона.