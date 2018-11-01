Многоликий Дамир Мугинов: В искусстве делать деньги бизнесмен превзошел многих

Так, в 2014 году компания «Тан» совместно с компанией «Финансовые вложения» (обе принадлежат Дамиру Мугинову) воспользовались преимущественным правом выкупа на торгах и приобрели у мэрии Уфы около одного гектара земли в центре города, заплатив всего около 15 миллионов рублей. В январе 2016 года компания продала участок с грифом «для строительства многоквартирных жилых домов» Мугинову за пятнадцать миллионов рублей, а тот весьма оперативно реализовал его одному из столичных застройщиков уже за 140 миллионов рублей. Когда же региональное управление ФАС в июне прошлого года признало администрацию Уфы и Дамира Мугинова участниками сговора с целью получения последним лакомого куска земли, предприниматель обратился в Арбитражный суд с целью снять с себя данные подозрения. Из документов УФАС следовало, что господин Мугинов дал письменное пояснение о том, что покупал участок для его последующей перепродажи «за цену и на условиях по своему усмотрению».