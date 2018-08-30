Несвятой известняк: В Башкирии один памятник природы стал заложником другого

Встречи представителей ООО «Ишимбайский известняк» с сельчанами взаимопониманием не отличались. Некие активисты, назвавшиеся «Buzha TV», разместили в декабре 2015 года в интернете видеоролик, снятый во время одной из таких встреч. На нем запечатлен момент, как представитель ООО «Ишимбайский известняк» Олег Васильев не смог ответить на вопрос общественников о том, есть ли у его фирмы проектная документация, разрешающая проводить геологическое изучение на территории Гумеровского ущелья. Впрочем, это небольшое фиаско, так и не ставшее достоянием широкой гласности, никак не отразилось на боевом настрое представителей «Ишимбайского известняка» и его компаньонов.