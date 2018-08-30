Несвятой известняк: В Башкирии один памятник природы стал заложником другого

Posted 30 августа 2018, 05:13
Published 30 августа 2018, 05:13
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
По какой-то причине никто не спешит вспоминать, что вокруг Гумеровского месторождения совсем недавно также проходили протестные акции.
У Гумеровского ущелья, о котором сегодня в основном говорят как об источнике известняка и карбамидных пород, есть своя мало кому известная сегодня история, которая, тем не менее, заслуживает внимания.
История с протестами
В архивах Федерального агентства по недропользованию Гумеровское месторождение впервые упоминается в 1939 году в отчете Севгипроцветмета, как источник золота. Через год, в 1940 году, ВНИИ минерального сырья опубликовал отчет о наличии залежей меди в районе поселка Гумерово в Ишимбайском районе Башкирии.
Этой же теме была посвящена геологоразведка, проведенная в 1957 году сотрудниками Южно-Уральского ГУ.
О Гумеровском месторождении, как об источнике известняка для цементной промышленности и карбонатных пород для химической промышленности, стали чаще говорить уже в новом XXI веке.
Так, в 2008 году, были озвучены прогнозные данные ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» о ресурсах известняков для производства цемента на участке Гумеровский, при этом уточнялось, что сырье прошло апробацию, тогда речь шла примерно о 171 млн тонн.
В 2012 году в СМИ стала мелькать информация о том, что окрестности поселка Гумерово и, в частности, гора Бужа-Тау могут рассматриваться как альтернативный вариант добычи сырья для «Башкирской содовой компании».
Что характерно – тогда общественность также активно выступила на защиту горы Бужа-Тау, как и сейчас заступается за Тора-Тау. Доходило даже до эксцессов - так, 20 февраля 2012 года произошла стычка между населением поселка Гумерово и водителями неизвестной колонны тяжелой автотехники, направлявшейся к горе Бужа-Тау. Позднее оказалось, что колонна спецтехники принадлежала ГУП «Ишимбайское ДРСУ «Башкиравтодор» и попала «под раздачу» совершенно случайно, поскольку не собиралась копать карьер, а выезжала к горе Бужа-Тау в поисках прочного камня для асфальтирования дорог. Но боевой настрой местных жителей тогда весьма озадачил власти.
Тогдашний глава регионального Управления по недропользованию Расих Хамитов постарался успокоить жителей Гумерово и остальных окрестных сел, сообщив, что если спорный участок будет утвержден для разработки в 2012 году, экологические интересы населения не пострадают. Он также уточнил, что геологоразведочная кампания по поиску карбонатного сырья 2005-2008 годов, которая выявила Гумеровское месторождение, велась за пределами природоохранных территорий.
Как сообщал тогда с места событий корреспондент агентства «Медиакорсеть», сельчане восприняли объяснения представителей Управления по недропользованию по РБ как «грубую отписку».
Они настаивали, что границы месторождения находятся вовсе не в трех километрах от населенного пункта, как это преподносили чиновники, а на самом деле – в 500 метрах, потому что карта, на которую ссылались сотрудники Башнедр, давно устарела. Село Гумерово разрослось и оказалось теперь уже непосредственно у подножия горы Бужа-Тау.
Более того - участок под Гумеровским месторождением является водосборной площадью. Это означает, что весной и в дождливое время года с водосборной площади вся пыль и грязь, а также грунтовые воды карьера потекут в речки Кусяр-Елга и Ут-Елга, и далее в реку Зиган, которая питает девять деревень, а ее прибрежная территория является зоной отдыха туристов. Туда приезжают туристические группы, которые увозят массу позитивных впечатлений. Их впечатляют чистая прохладная вода реки Зиган, удивительные пейзажи Гумеровского ущелья, живописный «Сердце-камень», спокойные просторы Ишимбайского зоозаказника…
Помимо беспокойства за природу, сельчане не без оснований опасались также, что при разработке месторождения будут проводиться буровзрывные работы, что опять повлечет за собой проблемы с водой и запыленностью.
Тогда же, в 2012 году, инициативная группа выложила в специально созданной группе под названием «Сохраним Бужа-Тау и Гумеровское ущелье» ВКонтакте несколько видеозаписей и протоколы деревенских сходов, по которым видно, что за судьбу горы в то время переживали сотни человек. Данная группа существует, кстати, до сих пор, и ее модераторы пытаются и сейчас защищать Гумеровское месторождение.
История с сырьем
Наиболее активные изыскания в районе Гумеровского ущелья начались во второй половине 2015 года. В лесу вырубали просеки, геологи брали пробы известняка, чтобы отправить их на исследования в Роснедра. И вот в июле 2017 года эксперты Роснедр вынесли свой вердикт. Экспертиза отнесла Гумеровское месторождение известняков в соответствии с «Классификацией запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» по сложности геологического строения ко 2-ой группе (из 4-х, низший рейтинг – у 4-й группы).
Если говорить проще, то эксперты пришли к выводу, что гумеровский известняк по своим химическим свойствам не подходит Башкирской содовой компании, однако его можно использовать для производства кальцинированной соды на других технологических мощностях. Запасы чистого известняка на Гумеровском участке были оценены в 4,58 млн тонн, а вот «грязного», категории С2, оказалось куда больше - 52 млн тонн.
Несмотря на протесты общественников, через пару лет, в 2014 году, в Башнедрах все-таки смогли довести дело до проведения аукциона по продаже месторождения цементного известняка в Ишимбайском районе близ деревни Гумерово.
Правда, подготовка к нему в марте 2014 года была прервана антимонопольной службой, отреагировавшей таким образом на обращение инициативной группы поселкового актива. В конце концов, аукцион состоялся, и его победителем стала знаменитая сейчас компания — ООО «Ишимбайский известняк», учрежденная в 2012 году. Состав ее учредителей периодически менялся. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», сейчас бенефициаром предприятия является директор ООО «Тау» Ирина Крашенинникова. В разные годы в состав учредителей ООО «Ишимбайский известняк» входили и АО «Башкиравтодор», и АО «Региональный фонд», а сейчас дела предприятия контролирует стерлитамакское ООО «Недвижимость», за которым стоит бизнесмен Иосиф Рутман (он же – главный учредитель компании «Тау»).
Встречи представителей ООО «Ишимбайский известняк» с сельчанами взаимопониманием не отличались. Некие активисты, назвавшиеся «Buzha TV», разместили в декабре 2015 года в интернете видеоролик, снятый во время одной из таких встреч. На нем запечатлен момент, как представитель ООО «Ишимбайский известняк» Олег Васильев не смог ответить на вопрос общественников о том, есть ли у его фирмы проектная документация, разрешающая проводить геологическое изучение на территории Гумеровского ущелья. Впрочем, это небольшое фиаско, так и не ставшее достоянием широкой гласности, никак не отразилось на боевом настрое представителей «Ишимбайского известняка» и его компаньонов.
История с бизнесом
В бизнес-империю Иосифа Рутмана входят предприятия самого широкого спектра - от нефтехимии до торговли. Его главными активами считаются: ООО «Таурус», заявленное в системе «СПАРК-Интефакс» как производитель прочих основных неорганических химических веществ, и ООО «Управляющая компания «Тау-Нефтехим», представленное в официальных источниках как предприятие, ведущее консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Между тем, компания управляет двумя крупными химическими производствами - Стерлитамакским нефтехимическим заводом (СНХЗ) и комбинатом «Синтез-Каучук». Следы присутствия Иосифа Рутмана, по данным «СПАРК-Интерфакс», имеются еще в ряде крупных местных предприятий, из состава учредителей которых он в разное время вышел, оставив доверенных лиц, - это ООО «Газхим», «Открытые инвестиции», «Отдых», «Стерлитамакинвест», Торговый дом «Тау».
С недавних пор Иосиф Рутман ведет свой бизнес в партнерстве с уфимским бизнесменом Дамиром Мугиновым, который числится в той или иной степени руководителем либо совладельцем целого ряда разнокалиберных компаний, включая Корпорацию «Железобетон», «Уралтрубопроводстройпроект», Николаевскую агрофирму, Архитектурное бюро «ИНЦЭБ», ОАО «СМ-Финанс», ООО «Патент», а также вышеупомянутые «Газхим», УК «Тау-Нефтехим» и Торговый дом «Тау».
Судя по всему, оба предпринимателя были уверены, что их авторитет и степень влияния прямо пропорциональны масштабам их бизнес-империи. Для справки: в 2017 году оборот только одной компании «Тау-Нефтехим» превысил 20 миллиардов рублей.
Бизнес свой предприниматели уверенно расширяли и в мае текущего 2018 года для них в банке «Ак Барс» были открыты две кредитные линии на общую сумму 1 млрд рублей с целью пополнения оборотных средств. Как считают обозреватели портала «Реальное время», в данном случае наверняка речь шла преимущественно об освоении Гумеровского месторождения, о котором в последнее время вспоминают исключительно как о потенциальном источнике известняка для содового производства.
История с уголовщиной
Вполне возможно, процесс создания нового содового производства в Башкирии, о котором с таким вдохновением рассказывают противники разработки шихан, уже был бы запущен. Но, как говорится в подобных случаях в детективах, «что-то пошло не так». А именно – часть обширной бизнес-империи Дамира Мугинова и Иосифа Рутмана попала в поле зрения правоохранительных органов. Причем это случилось не вдруг, история тлела понемногу в кабинетах следователей около двух лет.
Первые уголовные дела против Иосифа Рутмана были связаны с противостоянием вокруг крупного торгового центра «Сити-молл» в Стерлитамаке с участком земли в 7 гектаров. На него претендовало ООО «Недвижимость», но не смогло победить в тендере. Победителем стало ООО «В-Траст». Продолжительные судебные разбирательства не помогли Рутману и Мугинову отстоять свои права на «Сити-молл». Тогда, в январе 2017 года, по данным портала «Реальное время», несколько человек из окружения начальника службы безопасности группы компании «Тау» Эдуарда Васильева взяли да и перекупили «В-траст» у ее директора.
На эту сделку обратили внимание юристы, занимавшиеся ликвидацией компании «В-траст», и заявили в полицию о мошенничестве. Возбужденное тогда уголовное дело могло и не вылиться во что-то серьезное, если бы не самодеятельность подозреваемых, попытавшихся «урегулировать вопрос» при помощи взятки одному из руководителей башкирской прокуратуры.
Неудавшаяся взятка укрепила правоохранителей в подозрениях о наличии признаков мошенничества при купле-продаже компании «В-траст». Следствие было продолжено. Полученная оперативная информация, включая аудио- и видеозаписи, дала повод заподозрить Иосифа Рутмана в причастности к расследуемому мошенничеству. Тем временем сам Рутман спешно уехал из России и стал игнорировать предложения дать показания по делу. В сентябре 2017 года он был объявлен в федеральный розыск.
Что же касается остальных участников группы, включая Эдуарда Васильева, сейчас их дела рассматриваются в Стерлитамакском городском суде.
Дамир Мугинов также оказался в эпицентре следствия по делу о мошенничестве. В начале июля текущего года сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД Башкирии провели обыски в офисах УК «Тау-Нефтехим» и изъяли 171 мешок с бухгалтерскими документами за три последних года.
Через неделю полицейские провели обыски в управляющей компании «Аркада», принадлежащей Мугинову, а также в гостинице «Тан» в Уфе. На сей раз поводом для обысков явилось расследование обстоятельств сделки с участком земли на улице Зорге в Уфе, где, как выяснило следствие, в 2013-2014 годах из муниципальной собственности не без содействия городских чиновников было отчуждено около 9 тысяч кв. метров земли.
Как считает следствие, структуры Дамира Мугинова приобрели эту землю за 15 миллионов рублей, но вовсе не с благой целью застроить её небоскребом, а для того чтобы вскоре перепродать её за 140 миллионов рублей компании «Город». Заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Эдуарда Сардарова, подписывавшего документы по этой сделке, поместили под домашний арест на 40 суток. Его руководитель – начальник управления земельных и имущественных отношений Раиль Еникеев на пресс-конференции прилюдно заявил, что уверен в невиновности Сардарова.
Тем временем вопрос с разработкой Гумеровского месторождения не остался без движения. В СМИ попало техническое задание на освоение участка, утвержденное директором ООО «Ишимбайский известняк» Даниилом Жирняковым. Как сообщил портал Proural, согласно данному документу, карьер месторождения расположится в 2,5 км от поселка Гумерово и в 45 км к юго-востоку от города Стерлитамака. Запасы разведанного известняка там составляют 56 млн 652 тыс тонн. Проектируемый объем опытно-промышленной партии сырья равняется 120 тыс тонн. Средняя высота карьера - 8 метров. Выемка верхнего слоя на уровне 2-3 метров будет производиться экскаваторным способом, затем 5-6 метров - с применением буровзрывных работ.
Ориентировочные сроки начала работ по отбору проб - третий квартал 2018 года. Режим работы на месторождении предполагается круглогодичный с пятидневной рабочей неделей. Отмечается также, что техническим заданием вовсе не предусматриваются затраты на охрану окружающей среды и рекультивацию земель, хотя совсем рядом с карьером находится поселок Гумерово, в котором живут больше 400 жителей. И именно местные жители все-таки противятся разработке карьера, настаивая, что в результате взрывных и прочих работ известковая пыль быстро заполонит все вокруг - и горы, и леса из медоносных лип, и чистейшую (пока еще) горную реку Зиган.
Вот таким образом Башкирия может безвозвратно утратить местность, обладающую реальным туристическим потенциалом. И недостаток её, очевидно, лишь в том, что никто до сих пор не обьявил Гумеровское ущелье священным урочищем духа.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
P.S. У этой увлекательной истории есть продолжение, касающееся бизнес-империи Дамира Мугинова. Мы планируем в ближайшее время рассказать, как можно за бесценок приобрести землю в Уфе, а также какое отношение к группе «Тау» имеет глава предприятия «Салаватстекло» Радик Султанов.