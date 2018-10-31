Юлиус Гудачек: “Для Гудашоу есть много хороших идей, но для начала нужно выигрывать”

- В Словакии я играл за “Кошице”, а мой брат за “Слован”. Там это были две самые сильные команды в стране, они были как СКА и ЦСКА в КХЛ. На каждой игре была полная арена, в лиге были деньги. Потом “Слован” решил присоединиться к КХЛ. Поначалу казалось, что это хорошая затея. Построили новый стадион, был бюджет. Но если у вас нет спонсора, как у сильных российских команд вроде Магнитогорска или хотя бы как у “Северстали”... У “Слована” нет денег, они не могут вовремя платить игрокам. Может, им будет лучше вернуться в свой чемпионат. Исключительно мое мнение: нужно создать чехословацкую лигу. В ней будет, например, 12 команд из Чехии плюс четыре из Словакии. Все еще существует много принципиальных противостояний, у многих людей родственники в Чехии. Думаю, что лучший вариант для “Слована” и словацких команд - создать чехословацкую лигу, как это было 20 лет назад.