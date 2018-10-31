Шкала ценностей: В Уфе жильцы старых домов предъявляют разные претензии застройщикам

- У меня была похожая ситуация, только она была связана не с частным, а с казенным имуществом. В одном из кварталов, где мы вели застройку, понадобилось освободить выделенный нам городом участок от ангара, и вдруг выяснилось, что он находится в республиканской собственности. Владельцы быстро поняли, что земля нам нужны и выставили цену за гараж – 10 млн рублей. Хотя сами незадолго до этого приобрели его всего за 37 тысяч рублей. И не просто приобрели, а поставили на учет через ГУП «Управление административными зданиями», - рассказал Медиакорсети руководитель компании-застройщика ПСК-6 Андрей Носков. – Мы пробовали договориться с продавцом, но так и не смогли. Пришлось заплатить 10 млн рублей, чтобы снести старый гараж. И таких случаев немало.