«В честь праздника прыгнул с парашютом»: как уфимцы отпраздновали 100-летие комсомола

- Я в те года работал заворгом, мои семь лет жизни прошли в райкоме комсомола. В годы службы в армии – 1973-1975 годы в штабе дивизии занимался обменом комсомольских билетов. То есть вот эти комсомольские билеты выписывал сам, - говорит он и показывает собственный билет. – Тяжелые воспоминания связаны с периодом, когда мы отправляли ребят в ряды Советской армии. С нашего района трое при выполнении интернационального долга погибли в Афганистане. Я помню их имена. Когда привезли их домой в гробах, было очень страшно. Я всегда считал себя виноватым за это.