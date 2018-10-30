Дело семьи из Башкирии: репрессированные, пленные, дезертиры, НКВДшники

Из лагеря он пришел без зубов, с отбитыми почками, когда рассказывал, как пытали, плакал. Я помню из бабушкиного рассказа, что его ставили в какую-то очень узкую камеру, где сутками надо было стоять с поднятыми руками. А мама вспоминает, что в тюрьме каждую ночь кого-то выводили на расстрел, и он не спал, ждал, когда за ним придут, а когда мимо его камеры других проводили, это значило, что в эту ночь за ним уже не придут.