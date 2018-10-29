«Когда родился сын, пела ему комсомольские песни»: Жители Башкирии - о юности и ВЛКСМ

- Вступать в комсомол наш 8"В" класс пошел в Советский райком Уфы осенью 1982-го... после экскурсии в анатомичку мединститута. Неудивительно, что у меня на комсомольском билете подпись была как у пьяного. В школе и в университете вроде пытался включиться в комсомольскую работу, но никак не мог сообразить, что это делают вовсе не по идейным соображениям, а просто используют хороший момент для старта карьеры. Кое-кто из соратников по комсбюро, на тот момент - серость и троечники, так и пролезли вплоть до правительства РБ! Другие в бизнесе поднялись. Но тут кого винить, кроме самого себя? Не приемлю показуху и личные пресмыкания для достижения личных же целей. А другого пути, как стало ясно с годами, практически нет. Чтобы «словить хайп», вспомнил и расскажу такую историю.