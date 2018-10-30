МУЭТ Уфы выплатит энергетикам около 12 млн рублей

Напомним, в августе арбитражный суд Башкирии ввел в МУЭТ на 18 месяцев процедуру внешнего управления. В целом требования конкурсных кредиторов МУЭТ оцениваются в 610 млн руб. Крупнейшими из них являются Банк Москвы (входит в группу ВТБ) с требованиями в размере 155,36 млн руб., УФНС (62 млн руб.) и учредитель предприятия — администрация Уфы (47,3 млн руб.). При этом, банк находится в наиболее выгодном положении, поскольку в нем заложен подвижной состав управления.