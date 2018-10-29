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В Башкирии разыскивают двух мужчин, подстреливших сельчанина

29 октября 2018, 17:37
Обстоятельства происшедшего уточняются.

Накануне, 28 октября, примерно в 16.00 в Исянгуловскую центральную районную больницу был доставлен 31-летний мужчина с огнестрельным ранением в грудь.

Как стало известно Медиакорсети, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В розыск объявлены двое мужчин, которые подозреваются в совершении преступления.

Это 39-летний житель села Исянгулово Роман Ибатуллин, не работующий и ранее неоднократно судимый, а также его 25-летний односельчанин Артем Мавхутдинов, который числится охранником в почтовом отделении.

Уточняется, что подозреваемые могут передвигаться на фиолетовой автомашине ВАЗ-21093 с госномером Т715ТВ102.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемых мужчинах, просят обратиться по телефонам в Исянгулово: (34785) 2-15-15, 2-71-95 или по телефону 02.

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