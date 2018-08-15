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В Башкирии разыскивают пропавшую женщину с двумя детьми

15 августа 2018, 17:10
Известно, что семья пропала еще в начале июня.

В Башкирии идут поиски 34-летней Эльмиры Хусаиновой, 10-летнего Айнура Хусаинова и 4-летней Фирузы Хусаиновой, сообщают в социальных сетях.

В начале июня разыскиваемые выехали из Мензелинска республики Татарстан и больше на связь не выходили. Родные считают, что пропавшие могут находиться в других регионах.

Эльмира Хусаинова – рост 165 см, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Фируза Хусаинова – рост 97 см, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза.

Айнур Хусаинов – рост 127 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Если вам что-либо известно о разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 020.

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