Учитель Хабирова предупредил: Власть – это один из самых опасных вирусов

В моей практике был и такой случай, когда в 2003 году я выдвигался на второй срок депутатом Госдумы РФ, мою кандидатуру «забаллотировали» и не пропустили. Тогда тоже сработали «третьи лица», претендовавшие на высокие посты в республике и испугавшиеся того, что я в Госдуме мог набрать самый высокий рейтинг среди башкирских депутатов и составить им конкуренцию. При этом могу заверить, что таких планов у меня никогда не было, ибо депутатство мне нужно было только ради достижений в науке, к чему я стремлюсь до сих пор. Об этом свидетельствуют две монографии, опубликованные тогда мной в издании Госдумы.