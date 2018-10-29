"Салават" одолел "Витязь" малой кровью

Это выражается не только на льду. Например, недавно победили СКА, все должно быть круто. А потом защитник Алексей Семенов, чье самое яркое действие - симуляция в матче с "Трактором", дает интервью, где говорит, что матч с "Ак Барсом" для уфимцев не принципиальный. За такие слова надо вызывать на ковер и объяснять хоккеисту, где он играет. Кто дал право обыкновенному гастролеру от хоккея, который ничего и никогда не выигрывал, решать за целый клуб - а это не только хоккеисты, но и болельщики - какая игра важна? Ждать от хоккеистов искренности не наивно - болельщик должен это требовать и ощущать, что команде не все равно.