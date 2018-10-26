В Башкирии в два раза снизилось строительство поликлиник и школ

Амбулаторно-поликлинических организаций или поликлиник, если проще говорить, ввели в эксплуатацию в этом году еще меньше, чем в прошлом: на 28 посещений в смену в этом году и на 70 посещений в смену в прошлом году. В этом году всего 40% от прошлого.