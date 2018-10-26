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В Башкирии в два раза снизилось строительство поликлиник и школ

26 октября 2018, 10:01
Зато в два раза больше ввели в эксплуатацию культурных учреждений.

Башкортостанстат опубликовал данные о вводе в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения в этом году в сравнении с годом прошлым. За девять месяцев текущего года в республике ввели в действие школ и других общеобразовательных учреждений на 950 мест обучения. В прошлом году этот показатель был почти в два раза больше – 1575 мест.

Амбулаторно-поликлинических организаций или поликлиник, если проще говорить, ввели в эксплуатацию в этом году еще меньше, чем в прошлом: на 28 посещений в смену в этом году и на 70 посещений в смену в прошлом году. В этом году всего 40% от прошлого.

Зато с извечной проблемой детских садов, вроде, в этом году получше: 170 новых детишек пойдут в садики, в прошлом году было построено 160 мест.

Бассейнов разной площади в республике в 2018 году построили на 213 квадратных метра водной поверхности, в прошлом году на 250 квадратных метра. И в оба года построили по одному физкультурно-оздоровительному комплексу.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) больше всего мест в общеобразовательных учреждениях за 9 месяцев 208 года было построено в Самарской области – 2000 (950 в Башкирии). Меньше всех в Кировской области – 40.

Мест в детских садиках в ПФО больше всего построили в Татарии – 1023 (170 в Башкирии). Меньше всех в Кировской области – 60.

Культуру в ПФО больше всех уважают и любят в Татарии и Башкирии, первое и второе места, соответственно – 450 и 300 мест посещения. Меньше всех культурных учреждений введено в эксплуатацию в Мордовии – 160 мест.

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