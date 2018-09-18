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Ввод жилья в Башкирии сократился почти на 15%

18 сентября 2018, 10:09
Вместе с тем, республика заняла второе место в ПФО по этому показателю.

За прошедшие 8 месяцев текущего года в Башкирии ввели в эксплуатацию 14,4 тысячи квартир общей площадью 1197,4 тысячи квадратных метра. На каждую тысячу жителей приходится по 295 «квадрата». Об этом сообщают в Башстате.

Все это, конечно, хорошо, однако, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, падение данного показателя очень серьезное: минус 14,9%. В Приволжском федеральном округе (ПФО) по этому показателю республика заняла второе место. По вводу жилья на душу населения мы на четвертом месте.

На первом месте по сдаче квартир Татария, там за 8 месяцев сдали/приняли 1458,4 тысячи квадратных метров. На третьем месте Самарская область – 892,0 тысячи метров. Меньше всего строят и вводят в эксплуатацию в Мордовии – 178,0 тысячи квадратных метров.

74% всего введенного жилья – квартиры и дома, построенные населением за счет собственных денег и кредитов. Жители Башкирии за 8 месяцев построили 8224 жилых дома площадью 885,8 тысячи метров (89,6% к 2017 году).

Застройщики юрлица за этот же период ввели в эксплуатацию 311,6 тысячи метров. Отставание от темпов сдачи квартир у застройщиков гораздо больше: в этом году они сдали на 25,3% меньше, чем в прошлом году.

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