Ввод жилья в Башкирии сократился почти на 15%

Все это, конечно, хорошо, однако, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, падение данного показателя очень серьезное: минус 14,9%. В Приволжском федеральном округе (ПФО) по этому показателю республика заняла второе место. По вводу жилья на душу населения мы на четвертом месте.