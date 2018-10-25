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В Уфе полицейские задержали пьяного водителя маршрутки

25 октября 2018, 09:31
Водитель "ПАЗика" от медосвидетельствования отказался.

Маршрутчик задел припаркованный автомобиль в одном из дворов и скрылся с места происшествия, сообщают «Вести-Башкортостан».

Полицейские, которые заметили «маневр» водителя маршрутки, погнались за ним и в итоге задержали. Водитель оказался в очень нетрезвом состоянии. На вопросы отвечал невнятно, матом и от медосвидетельствования отказался.

Напомним, Уфу ждет транспортная реформа. Ранее сообщалось о встрече нелегальных автоперевозчиков с транспортным блоком правительства республики. заявили, что готовы готовы прекратить забастовку и выйти на маршруты в обмен на определенные преференции. Однако на сей раз соглашение не состоялось. Автоперевозчикам предложили на общих основаниях участвовать в едином конкурсе по распределению пассажирских маршрутов.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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